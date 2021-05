Den Haag grijpt in op woningmarkt: keiharde afspraken over sociale woningbouw bij nieuwe projecten

Dat maakt wethouder Martijn Balster (PvdA, wonen) maandag bekend. Met de nieuwe maatregel – de zogeheten doelgroepenverordening – kan het stadsbestuur ook invloed uitoefenen op grond die niet in handen van de gemeente is. Daarvan is er steeds minder in de stad. Gevolg is dat veel nieuwe woningen worden gebouwd op grond van particulieren. Op dit moment kan de gemeente nog niet voldoende hard vastleggen dat woningen die op die grond worden gebouwd betaalbaar zijn.

Volgens Balster is de noodzaak daartoe echter groot, want er is veel vraag en het aanbod is klein. 'Door de grote druk op de markt en de opwaartse prijsdruk die daar van uitgaat, is het niet vanzelfsprekend dat woningen in het betaalbare segment worden gerealiseerd', stelt hij.

Woningen moeten tot wel vijftig jaar betaalbaar blijven

Daarom komt hij nu met het voorstel om dit in een bestemmingsplan vast te leggen. Bijzonder daarbij is ook dat de woningen vaak voor lange termijn betaalbaar moeten blijven. Dat kan oplopen tot wel vijftig jaar. Daarmee wordt voorkomen dat woningen die in eerste instantie gebouwd worden voor inwoners met een laag of gemiddeld inkomen binnen een paar jaar alsnog veel te duur en daarmee onbereikbaar worden.

De doelgroepenverordening heeft alleen betrekking op nieuwe ontwikkelingen en is niet van toepassing op bestaande woningen.

De Haagse wethouder Martijn Balster (PvdA). | Foto gemeente Den Haag/Martijn Beekman

Bouwen voor elke portemonnee

In een verklaring laat de wethouder weten zelf veel te verwachten van de nieuwe maatregel. 'We willen elk jaar 4000 nieuwe huizen bouwen. Dat moet betaalbaar zijn en betaalbaar blijven. Het bestemmingsplan en straks het omgevingsplan biedt de gemeente de beste garantie dat - ook als er wordt gebouwd op particuliere grond - er gebouwd wordt voor elke portemonnee.'

Het voorstel van Balster is een sluitstuk van een reeks aan maatregelen die in oktober 2020 is vastgesteld door de gemeenteraad. Volgens de gemeente is er het laatste anderhalf jaar meer dan 170 miljoen euro uitgetrokken voor betaalbare woningbouw en stedelijke ontwikkeling. Maar het duurt wel even voordat de sociale en middeldure huurwoningen er ook echt staan. 'We zijn een mamoettanker aan het verplaatsen', in de woorden van de wethouder. 'We komen uit een tijd dat er nauwelijks betaalbare huizen bijkwamen. Die woningen staan er ook niet zomaar. Maar de eerste successen beginnen zich nu af te tekenen. Met de doelgroepenverordening hebben we er goed gereedschap bij om die betaalbare huizen echt waar te maken. En dat is keihard nodig.'