Verdachte van moord op 38-jarige vrouw blijft vastzitten

Het 38-jarige slachtoffer werd in de ochtend van 23 januari 2021 levenloos aangetroffen in een woning aan de Roggeveenstraat in het Haagse Zeeheldenkwartier. Ze werd met messteken om het leven gebracht, maar wat er zich precies binnen heeft afgespeeld, bleef onduidelijk. In de woning werd op een bed een mes aangetroffen. Deze wordt door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzocht.

Het slachtoffer en L. zijn bekenden van elkaar. Ze was een vriendin van de 58-jarige vader van de verdachte en bleef vaker bij het gezin logeren. Ook de vader is verdachte, maar in tegenstelling tot zijn zoon mag hij thuis afwachten tot de inhoudelijke behandeling van de zaak voorkomt.

Aanwijzingen voor psychische problemen

Volgens L.'s advocaat ontkent hij dat hij het slachtoffer heeft neergestoken. Hij zou enkel in het huis aanwezig zijn geweest. Het verzoek van de raadsman om de Hagenaar vrij te laten, werd afgewezen. Daarnaast moet de verdachte naar het Pieter Baan Centrum voor onderzoek. 'Er zijn aanwijzingen dat er sprake is van psychische problematiek', zei de rechter. 'Daar moet duidelijkheid over komen.' De zaak gaat op 15 juli verder. Dan is er weer een pro forma-zitting.

