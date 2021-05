Haagse ijsfabriek trakteert op luxe ijs voor Suikerfeest: 'Problemen even vergeten door te genieten'

Bij de Haagse ijsfabriek van Farid Rostami werd woensdag gratis luxe ijs uitgedeeld. De Iraanse ijsmaker ziet dat mensen om hem heen het financieel moeilijk hebben en daarom donderdag niet van een mooi Suikerfeest kunnen genieten. 'Wij kunnen niet alle problemen van de wereld wegnemen, maar wat we wel kunnen doen is mensen die problemen heel even laten vergeten door ze te laten genieten van ons ijs'.

Farid weet zelf heel goed wat het betekent om weinig geld te hebben. 'Ik ben zelf als vluchteling naar Nederland gekomen. En in die eerste jaren heeft mijn familie het heel moeilijk gehad. Ik weet nog dat mijn vader 's ochtends vroeg kranten moest bezorgen om met het geld wat hij daarmee verdiende schoenen voor ons te kunnen kopen. Ik zie nu bij veel mensen om me heen dat er door de coronapandemie weinig ruimte is om leuke dingen te doen, om jezelf wat luxe te gunnen. Het gaat alleen maar om: waar kan ik bezuinigen om rond te kunnen komen? En dat raakte me, dat heb ik ook meegemaakt.'

Uit de vele reacties die Farid ontvangt blijkt dat zijn initiatief enorm wordt gewaardeerd. 'We hebben donaties gekregen en berichten van mensen die wilden helpen. Maar ook blije berichten van moeders die graag ijs komen ophalen, omdat zij het zich normaal niet kunnen permitteren. Sommige mensen verklaarden ons wel voor gek: waarom geef je gratis ijs weg? Of hoe weet je dat mensen het niet breed hebben? Maar we gaan dat niet controleren. Iedereen is welkom als hij of zij denkt zo'n traktatie goed te kunnen gebruiken.'

Dit past heel mooi bij de ramadan

Een vrouw die net ijs heeft opgehaald vertelt: 'Ik ben hier super blij mee. Dit past heel mooi bij de ramadan, dat je iets gratis weg wil geven en met zoveel mogelijk mensen deelt. Misschien kunnen mensen het zich niet voorstellen, maar ijs is voor sommige mensen echt een luxe. En het eind van de ramadan wil je, zeker als je kinderen hebt, vieren met iets lekkers. En als je dan je kinderen moet ontzeggen wat je eigenlijk heel graag had willen kopen, dan is dat triest. Op deze manier kan iedereen toch genieten van een echte lekkere traktatie.'