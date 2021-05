OM eist tien jaar cel voor doodsteken Bilal: 'Waarom moest deze ruzie opgelost worden met een mes?'

Bilal was die dag aan het begin van de avond met een groep naar de tramhalte gekomen om verhaal te halen. Zijn neefje had even daarvoor een klap gekregen. Verdachte Gennaro van D. (20) had die klap uitgedeeld bij de Haagse Hogeschool, er was gezegd: 'Zal ik je racen?' Van D. had even daarvoor met andere leden van drillrapgroep SK6 uit Haagse Schipperskwartier een videoclip opgenomen.

De jongens waren op weg naar huis. Ze droegen blauwe bandanas en hadden grote messen op zak. Ook de andere verdachte, Junior M., was daar bij. Hij was geen lid van SK6, maar uitgenodigd door zijn vriend T9.

'Ze doen biggie en hebben shanks'

Na de klap stuurde de neef van Bilal een bericht in een Snapchatgroep: 'We gaan vechten, Haagse. Vijf à zes negers. Ze doen biggie, ze hebben shanks.' Op de slechte camerabeelden die vertoond werden in de rechtszaal was te zien hoe de groepen een voor een bij de halte aankomen. Eerst de groep met de verdachten. Even daarna de groep van Bilal.

Bilal vroeg: wie heeft mijn neefje geslagen? Gennaro van D. gaf antwoord en Bilal deelde daarop de eerste klap uit. Op de beelden was vervolgens een menigte van vechtende mensen te zien. Volgens het OM pakte Gennaro van D. Bilal vast en zou hij geroepen hebben: 'dip hem, dip hem', straattaal voor 'steek hem'. Van D. ontkende niet dat hij Bilal vastpakte. 'Ik was bang dat ik nog een klap zou krijgen.' Daarna rende hij weg. 'Dip hem', zou hij nooit geroepen hebben.

Steek in zijn wang

Om 18.40 uur kwam de melding van de steekpartij binnen bij de politie. Ter hoogte van de Goudriaankade was Bilal door zijn knieën gezakt, om 19.12 uur overleed hij in de ambulance. De steekwond in zijn wang werd hem fataal. Een machete raakte een wervelslagader. De andere verwonding zat in zijn zij, toegebracht met een ander mes. De hele vechtpartij duurde 16 seconden.

Die avond werd Van D. aangehouden. De andere verdachte, Junior M., meldde zichzelf bij de politie. Volgens het OM heeft hij gestoken. Dat zou blijken uit een afgeluisterd gesprek van verdachte Van D. waarin gezegd wordt: 'Hij zwaait die ding in zijn lever, linkerkant. Hij pakt zijn machete en dipt hem in zijn face, in zijn wang.' M. ontkende te hebben gestoken. Hij vond dat de schuld in zijn schoenen werd geschoven. 'Omdat ik niet bij SK6 hoor.' Volgens hem heeft een van de minderjarige verdachten gestoken, die staat vrijdag voor de rechter. Samen met twee anderen.

Was dit het allemaal waard?

Na de dood van Bilal liepen honderden mensen mee in een stille tocht en was er een afscheid bij zijn voetbalclub in Laakkwartier. Ook woensdag in de rechtszaal is het verdriet nog altijd groot bij zijn familie. 'Ik mis hem zo erg', zei zijn zus. 'Mijn zoontje wil later uitvinder worden zodat hij een drankje kan uitvinden zodat Bilal weer terugkomt.'

De moeder van Bilal vraagt zich af waarom haar zoon - 'een gelukskind' - moest sterven om een ruzietje. 'Moesten er messen gebruikt worden? Met zijn allen tegen één? Is dat stoer, is dat een mensenleven waard geweest? De officier van justitie stelde: 'Als er geen messen waren geweest dan had Van D. een blauw oog gehad en was Bilal niet overleden. Ook keken de verdachten dan niet aan tegen een lange gevangenisstraf.'

Verklaringen

Of die celstraf ook zal worden opgelegd zal op vier juni blijken, als de rechtbank uitspraak doet. Het OM moest het in deze zaak doen met onduidelijke camerabeelden, bloedspatten van Bilal op de broek van Van D. en bijna honderd verklaringen waar ook anderen worden aangewezen als de steker.

De verdediging vond dat het OM alleen keek naar de belastende verklaringen terwijl er ook juist ontlastende waren. 'Zou je dan net die ene verklaring eruit moeten pikken die wel belastend is?', vroeg Gerald Roethof, de advocaat van Gennaro van D., zich af. Maar volgens de officier van justitie waren de belastende verklaringen uit eerste hand en consistent en anderen juist minder betrouwbaar.

LEES OOK: Verdachte in zaak-doodgestoken Bilal: 'Dit had nooit mogen gebeuren'