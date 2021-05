'Parkeertientje' op Scheveningen niet langs boulevard en in haven: plan wordt aangepast

Na een storm van kritiek is de Haagse wethouder Robert van Asten (D66) overstag. Hij wil zijn voorstel om tien euro per uur te heffen voor parkeren op Scheveningen aanpassen. In een commissievergadering zei hij woensdagavond gevoelig te zijn voor een plan van de D66-fractie waarbij de verhoging alleen in de woonwijken geldt en niet langs de boulevard en in de haven. Dat moet ervoor zorgen dat bijvoorbeeld surfers die twee uurtjes de zee op willen en gezinnen die een visje in de haven komen halen niet de dupe worden van de verhoging.

Een stortvloed aan kritiek kreeg wethouder Van Asten tijdens de commissievergadering over zich heen. De wethouder wil in de zomermaanden het parkeergeld op straat verhogen van 3,90 euro naar 10 euro per uur. Dat moet bezoekers overhalen om hun auto in de parkeergarages te zetten zodat extreme overlast op Scheveningen zoals vorige zomer voorkomen wordt. Toen liepen de wegen vol en waren alle parkeerplaatsen op straat bezet, terwijl er in de parkeergarages nog vrije plekken waren.

Maar het plan stuit op flinke kritiek. In de commissievergadering waren dertien mensen die namens zichzelf of een organisatie of onderneming de raad toespraken. Op twee bewoners na was de boodschap van iedereen dezelfde: voer de verhoging niet door.

Onherstelbare schade

Volgens Andre Triep van de Vereniging van Strandexploitanten is een tientje per uur 'funest' voor het imago van de badplaats die te boek zou komen te staan als peperduur. 'Daarmee richt je onherstelbare schade aan', zei hij. Geert Verhoeff van surfschool 'The Shore' ziet de verhoging ook niet zitten. 'Kinderen die een uurtje komen surfen kunnen niet met al hun spullen op een deelscooter naar het strand komen', zei hij.

Alleen twee bewoners van noordelijk Scheveningen steunden de maatregel. Zij zeiden het hele jaar door parkeerproblemen te hebben. 'Voer de maatregel in, zodat ook wij weer in de buurt van onze woningen kunnen parkeren', zei bewoner Akke de Vries.

Coalitie is kritisch

Ook in de Haagse gemeenteraad is voornamelijk kritiek te horen. Collegepartijen VVD en CDA zijn tegen en coalitiegenoten D66 en PvdA willen dat het voorstel wordt aangepast. D66 gaat volgende week in de raadsvergadering een voorstel indienen waarbij de verhoging alleen in de woonwijken gaat gelden en niet op de Strandweg en de haven. 'Het gaat erom dat we de woonwijken voor de bewoners leefbaar houden', stelde D66-fractievoorzitter Dennis Groenewold. 'De parkeerplekken aan de boulevard en de haven kunnen het normale tarief houden.'

Alhoewel wethouder Van Asten zijn plan nog altijd noodzakelijk vindt om de overlast tegen te gaan, heeft hij wel oren naar het voorstel van D66. 'Wellicht is het verhogen van de parkeertarieven op de Strandweg en in de Tweede Haven wat te gortig', erkende Van Asten. 'Dit zijn geen woonstraten en daar is het gebruik dus ook anders. Op de Strandweg gaat het om de surfers die met hun busje naar Scheveningen komen en even willen surfen en in de haven gaat het om mensen die de restaurants bezoeken of met een rondvaartboot meewillen. Ik wil kijken of we deze gebieden uit het voorstel kunnen halen.'

Afschrikeffect

Toch wil hij voor de andere gebieden vasthouden aan de forse verhoging. Van Asten: 'Een klein bedrag op het huidige parkeertarief gooien, helpt niet. We willen dat bezoekers hun auto in de parkeergarages zetten, zodat er plekken op straat beschikbaar blijven voor bewoners. Een tientje per uur heeft een afschrikeffect en dat is wat we willen.'

Volgende week beslist de gemeenteraad over de verhoging.

