Kantoortoren Honselersdijk omgebouwd tot hotel voor 340 arbeidsmigranten

Er komen 340 bedden voor arbeidsmigranten in het huidige Horti Business Center in Honselersdijk. Het Westlandse college van burgemeester en wethouders heeft besloten een vergunning te verlenen om dit gebouw op de hoek van de Middel Broekweg en de Veilingroute te verbouwen tot Horti Hotel Westland. Dit wordt voor maximaal twintig jaar een plek waar arbeidsmigranten tijdelijk kunnen leven en slapen.

De kantoortoren staat op dit moment voor een groot deel leeg, meldt mediapartner WOS. Daarom heeft Bonobo Invest dit plan bedacht, volgens het college zag dit bedrijf dat het gebouw toe was aan een ander doel.

Om het pand in gebruik te kunnen nemen als 'hotel' voor arbeidsmigranten moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moeten er twee voetgangersbruggen aangelegd worden om ervoor te zorgen dat de bewoners direct vanuit het pand naar de Middel Broekweg kunnen lopen of fietsen. Daarnaast moet er een samenwerking aan worden gegaan met een uitzendbureau dat ten minste 30 procent van de omzet in de Gemeente Westland haalt en moet er een beheerplan komen waarin wordt gegarandeerd dat er 24 uur per dag, zeven dagen per week beheerders aanwezig zijn in het gebouw.

Tweepersoonskamers en recreatievoorzieningen

In het pand zullen de bewoners vooral gaan wonen in tweepersoonskamers. Naast de kamers voor stellen zullen er ook kamers komen voor individuele arbeidsmigranten. In het gebouw en de directe omgeving zullen recreatievoorzieningen worden gerealiseerd, zoals een ruimte voor fitness, biljart en het kijken van films.

De vergunning is beperkt tot maximaal twintig jaar. 'Hiermee is er ruimte om op lange termijn aan te sluiten bij de herontwikkeling van het Floragebied', aldus de gemeente.

