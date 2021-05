Haags wonder blijft uit: ADO Den Haag degradeert uit eredivisie

Al weken balanceerde ADO Den Haag op het randje van de afgrond. Overwinningen op Feyenoord en PEC Zwolle waren voor Ruud Brood en zijn mannen daarom ook meer dan welkom en met de terugkeer van Daryl Janmaat, die donderdagmiddag in de basis mocht starten, leek ADO op voorhand nog een goede kans te maken om ook Willem II aan de zegekar te binden.

Gianni Zuiverloon wint zijn kopduel I Foto: Soccrates Images

Met amper vijf minuten op de klok werd de rodelantaarndrager uit haar dromen geholpen en weer met beide benen op de grond gezet. Of beter gezegd: met beide benen in de Keuken Kampioen Divisie. Terwijl FC Emmen op voorsprong kwam tegen sc Heerenveen, schoot Vangelis Pavlidis de Tilburgers op een vroege voorsprong. John Goossens was namens ADO al dicht bij de openingstreffer via een schot op de paal, maar zag zijn schot in tegenstelling tot dat van de Tilburgerse spits niet tegen de touwen gaan.

Een hoofdrol voor de VAR

De VAR speelde donderdagmiddag een cruciale rol. Wanneer de grensrechter zijn vlag omhoog houdt, stopt de Haagse verdediging met lopen. Terwijl Pavlidis zijn tweede doelpunt van de wedstrijd scoort, denkt de thuisploeg dat de goal wordt afgekeurd. Echter, de man in Zeist denkt hier anders over en verdubbelt de score voor Willem II.

Scheidsrechter Jochem Kamphuis moest twee keer naar het scherm I Foto: Soccrates Images

Ook in Haags voordeel greep de VAR in na een overtreding op Jonas Arweiler, maar de zwak ingeschoten penalty van Nasser El Khayati was tekenend voor de eerste helft. Vlak nadat keeper Arijanet Muric de bal eenvoudig keerde, gooide Kwasi Okyere Wriedt de wedstrijd in het slot. ADO voetbalde tegen zichzelf en zag ondertussen het doek al vallen. Het zijden draadje waar ADO al aan hing, was definitief versleten.

Vrijdagavondvoetbal een feit

Terwijl buiten het stadion een noodbevel van kracht was en tientallen supporters werden aangehouden, bezweek de Haagse formatie op het veld onder de druk en spanning. ADO probeerde het wel en deelde via invaller Michiel Kramer nog wel een speldenprikje uit, maar kon de nooduitgang van de eredivisie niet meer bereiken. Met een snoeiharde kopbal vergrootte Ché Nunnely de marge weer tot drie doelpunten en tevens de eindstand: 1-4.

ADO-doelman Martin Fraisl is na afloop in tranen I Foto: Soccrates Images

Volgende week speelt de ploeg van Brood haar laatste eredivisiewedstrijd van het jaar. De uitwedstrijd tegen FC Twente is voorlopig de laatste wedstrijd op het hoogste niveau. Vrijdagavondvoetbal in de Keuken Kampioen Divisie is een feit.

Stand eredivisie na 33 wedstrijden:

15 Willem II 33-28

16 FC Emmen 33-27

17 VVV-Venlo 33-23

18 ADO Den Haag 33-22

Scoreverloop ADO Den Haag - Willem II: 1-4 (0-3)

6. 0-1 Pavlidis

23. 0-2 Pavlidis

40. 0-3 Wriedt

69. 1-3 Kramer

71. 1-4 Nunnely

Opstelling ADO Den Haag: Fraisl; Van Ewijk; Goossens (Gomelt); Arweiler (Kramer); El Khayati; De Boer (Vejinovic); Pinas; Besuijen; Adekanye (Mokhtar); Zuiverloon; Janmaat (Kemper)

Opstelling Willem II: Muric; Llonch (Heerkens); Nunnely; Pavlidis; Owusu; Saddiki (Kohlert); Wriedt; Trésor (Selahi); Holmén; Köhn; Van Beek

Scheidsrechter: Jochem Kamphuis

Gele kaart: Van Ewijk; Vejinovic (ADO Den Haag) Selahi (Willem II)

Rode kaart: -