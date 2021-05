ADO-spelers in tranen na degradatie: 'We hebben het overal verkloot'

Met spelers als Gianni Zuiverloon, Daryl Janmaat en John Goossens in de as, leek ADO in het centrum een goed blok tegen de Tilburgers te hebben gevormd. Toch liep de Haagse defensie achter de feiten aan en kon het geen moment een vuist maken tegen de veel sterkere Tilburgers.

'Misschien was het de spanning of druk?', reageert Zuiverloon na afloop, zoekend naar een verklaring voor de wanvertoning. 'Op het moment dat het écht moet, zie je dat we een jong team hebben. Op bepaalde momenten konden we niet met de druk omgaan. Alle spelers voorin de ploeg zijn jong, maar het is nog te vers om er een goede mening over te vormen.'

'Vreselijk voor de club, fans en medewerkers'

Na het laatste fluitsignaal dropen de spelers met gebogen hoofd af richting de kleedkamer. De sfeer spreekt volgens de verdediger voor zich. 'Iedereen is teleurgesteld. Niet alleen wij hebben hier last van', vervolgt Zuiverloon zijn verhaal. 'Dit is vreselijk voor de club, de fans en natuurlijk voor de mensen die hier werken. Het is gewoon klote.'

Ook trainer Ruud Brood zag na afloop de emoties die loskwamen. 'Ik zag de spelers, de staf en het personeel om me heen. Dit is een hard gelag, zeker omdat het geloof er op voorhand was. Het doet veel met me.'

'Ik wist waar ik aan begon'

De Haagse oefenmeester werd dit seizoen als vervanger aangesteld voor Aleksandar Rankovic, die na acht speelronden de laan werd uitgestuurd. Brood had nog het geloof dat hij ADO op de rit ging krijgen.

'Ik wist waar ik aan begon', legt hij uit. 'Ik denk dat we ons ook echt konden meten met teams als Willem II en dacht op voorhand dat we de wedstrijd gingen beslechten. Ik kan wel blijven praten', vervolgt de trainer. 'Maar dit is gewoon pijnlijk.'

