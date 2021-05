Delftse gemeenteraad doet WhatsApp in de ban

Vanaf 15 mei moeten gebruikers van WhatsApp akkoord gaan met de nieuwe voorwaarden van de berichtendienst om het nog te kunnen gebruiken. In de nieuwe voorwaarden staat dat gebruikersdata worden opgeslagen en kunnen worden gedeeld met Facebook. Volgens D66-raadslid Christine Bel is het vooral een principekwestie. 'We wilden vooral aan het voetlicht brengen dat er een sterke mate van dwang in kan zitten. Als raadsleden en bewoners op 15 mei niet akkoord gaan met de nieuwe voorwaarden, kunnen ze de app niet meer gebruiken', aldus Bel.

Dat valt niet lekker bij D66 en Stip. Daarom wilden zij middels een motie het gebruik van de app in de ban doen, in ieder geval voor het onderlinge contact tussen de raadsleden. De WhatsApp-groepen van de gemeenteraad, de commissies en het Presidium zullen daardoor vanaf deze week niet meer worden gebruikt. Het staat individuele raadsleden nog vrij om de app te gebruiken. De raad stapt voorlopig over op de chatfunctie van Microsoft Teams en naar het aloude mailen.

Fiks debat over delen van data

Uiteindelijk werd de motie met een ruime meerderheid aangenomen. Wel ontstond er een fiks inhoudelijk debat over het delen van data met Facebook. Een deel van de raadsleden vond het bovendien niet aan hen om erover te beslissen.

VVD-raadslid Dimitri van Rijn vroeg zich in de raadsvergadering af wat nu precies het bezwaar was voor D66 en studentenpartij Stip tegen WhatsApp. 'Naar mijn weten voldoet deze app gewoon aan de privacy-voorschriften van de Europese Unie, wat scheelt er precies aan? Ik ben echt benieuwd wat hen heeft gebracht tot het inbrengen van deze motie', vertelde hij zichtbaar verbaasd tijdens de raadsvergadering.

Gaat niet om veiligheid, vooral om bewustwording

Het gaat volgens Bel niet zozeer om de beveiliging van de inhoud van berichten in de app. 'De berichten die je verstuurt zijn versleuteld, daar kan Facebook niets mee. Het gaat er juist om dat er vanaf 15 mei nieuwe algemene voorwaarden gaan gelden, waarbij allerlei metadata worden opgeslagen en gedeeld', vertelt het raadslid over de WhatsApp-stop.

'We willen vooral dat niemand zich in de raad gedwongen voelt om van WhatsApp gebruik te maken. Uiteindelijk gaat het vooral om bewustwording dat deze keuze er is. Het werkt eigenlijk hetzelfde als corona-regels, we vergaderen nu natuurlijk nog steeds vanuit huis vanwege de pandemie. Het liefst vergader je natuurlijk gewoon op een normale manier, maar je wil uiteindelijk niemand dwingen om toch te komen als ze zich onveilig voelen. Daarom vergaderen we vanuit huis. Dat principe gaat wat ons betreft ook op voor het gebruik van WhatsApp', sluit raadslid Bel af.

