Coronavirus: Concert Residentie Orkest in bijna vol Zuiderstrandtheater

Als het wekelijks gemiddelde van het aantal ziekenhuisopnames blijft dalen, kunnen er volgende week woensdag nieuwe versoepelingen komen. In dit overzicht houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het coronavirus van vandaag.

Circa 800 muziekfans kunnen naar fieldlab Residentie Orkest

Het Residentie Orkest speelt vrijdagavond de Vijfde van Beethoven als fieldlab, een proef waarmee wordt uitgezocht hoe dergelijke evenementen ondanks het coronavirus veilig kunnen plaatshebben. HEt concert vindt plaats in het Zuiderstrandtheater op Scheveningen, waar 800 van de 1000 kaarten verkocht mochten worden.

Het publiek in het Zuiderstrandtheater wordt verdeeld in twee groepen: degenen die op de begane grond zitten en degenen die op het balkon mogen plaatsnemen. De belangstellenden worden in groepjes om de tien minuten naar binnen gelaten. Zo lang ze hun plek niet hebben ingenomen, moeten ze een mondkapje ophouden en daar wordt ook nadrukkelijk op toegezien.

Beethovens Vijfde onder leiding van dirigent Richard Egarr is het hoogtepunt van het programma Celebrating Music, waarin ook muziek van enkele andere componisten te beluisteren zal zijn.

Haagse burgemeester gevaccineerd: 'Het voelt veiliger'

De Haagse burgemeester Jan van Zanen heeft zijn eerste coronavaccinatie binnen. Van Zanen liet zich donderdagochtend inenten op de priklocatie bij het Cars Jeans Stadion. Hij was opgeroepen omdat hij is geboren in 1961.

'Het voelt veiliger nu ik een eerste vaccinatie heb mogen ontvangen', aldus de burgemeester. GGD-medewerker Claudia mocht de spuit in de arm van de burgemeester zetten. 'Ik ben onder de indruk van de professionaliteit en de snelheid waarmee zo veel vaccins worden toegediend door de GGD en de huisartsen.'

Ondanks dat de burgemeester zich veiliger voelt, blijft hij zich aan de coronamaatregelen houden. 'De wereld is niet veranderd na het ontvangen van een vaccin', zegt hij. 'Nog steeds moeten we afstand houden, handen wassen en in de elleboog niezen. De enige weg uit de crisis is veelvuldig en op grote schaal vaccineren', aldus Van Zanen, die daarom hoopt dat veel stadsgenoten zijn voorbeeld volgen.

Coronakaart

Check hier hoeveel besmettingen er zijn in jouw gemeente.