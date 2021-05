Coronavirus: Pfizer-vaccin kan een maand worden bewaard op koelkasttemperatuur

Als het wekelijks gemiddelde van het aantal ziekenhuisopnames blijft dalen, kunnen er volgende week woensdag nieuwe versoepelingen komen. In dit overzicht houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het coronavirus van vandaag.

Pfizer-vaccin kan een maand worden bewaard op koelkasttemperatuur

Volgens de fabrikant van het coronavaccin Pfizer kan het vaccin niet vijf dagen, maar een maand worden bewaard op een temperatuur van 2 tot 8 graden Celsius. Dat meldt medisch directeur Marc Kaptein van de Nederlandse tak van Pfizer vrijdag in het radioprogramma 1 op 1. Dit nieuws zou betekenen dat het voor huisartsen wellicht mogelijk wordt om met het Pfizer-vaccin te gaan inenten.

Het vaccin wordt in de fabriek gekoeld op een temperatuur van -90 tot -60 graden celsius. Het vervoeren kan op een temperatuur van -25 en -15 graden. Daarna zou je het 5 dagen kunnen bewaren op koelkasttemperatuur, deze bewaartijd is nu verlengd tot een maand. Het vaccin wordt op dit moment nog niet gebruikt door huisartsen omdat veel praktijken niet de juiste vriezers hebben om het vaccin langer dat vijf dagen te bewaren.

Omdat er over het vaccin veel meer data beschikbaar is, is het nu duidelijk dat het vaccin langer goed blijft in de koelkast. 'Dat is niet alleen goed nieuws voor huisartsen, maar het zou het gebruik van het vaccin ook gemakkelijker maken voor landen die niet over veel vriezers met zo'n lage koeltemperatuur beschikken', zegt de woordvoerder.

Wel moet het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) nog goedkeuring geven aan het verlengen van de bewaartijd. Kaptein hoopt dat die goedkeuring er voor het eind van deze maand komt. Het RIVM moet volgens hem bepalen of huisartsen ook daadwerkelijk met Pfizer gaan prikken.

Opnieuw minder nieuwe coronapatiënten in ziekenhuizen

De instroom van coronapatiënten dat op een verpleegafdeling of intensive care komt te liggen blijft dalen. In het afgelopen etmaal zijn 163 nieuwe patiënten met het coronavirus opgenomen in een ziekenhuis. Dit is het laagste aantal sinds 22 februari. Het is niet duidelijk of dit lage aantal iets te maken heeft met Hemelvaartsdag.

De afgelopen zeven dagen was er een gemiddelde instroom van 236,7 coronapatiënten per dag. Dat is het laagste aantal sinds 13 maart, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen steeg wel iets. Er worden nu 2250 coronapatiënten behandeld, dit zijn er 19 meer dan op donderdag. Het aantal mensen met corona op de intensive cares daalde voor de negende dag op rij. Zij behandelen nu 728 mensen, vijf minder dan op donderdag. Dit is het laagste aantal sinds 2 april.

Sinds de piek van eind april is de gemiddelde instroom in de ziekenhuizen met ruim 24 procent gedaald. Het Outbreak Management Team, dat het kabinet adviseert, vindt dat de coronamaatregelen volgende week kunnen worden versoepeld als het gemiddelde aantal opnames ongeveer 20 procent lager ligt.

Circa 800 muziekfans kunnen naar fieldlab Residentie Orkest

Het Residentie Orkest speelt vrijdagavond de Vijfde van Beethoven als fieldlab, een proef waarmee wordt uitgezocht hoe dergelijke evenementen ondanks het coronavirus veilig kunnen plaatshebben. Het concert vindt plaats in het Zuiderstrandtheater op Scheveningen, waar 800 van de 1000 kaarten verkocht mochten worden.

Het publiek in het Zuiderstrandtheater wordt verdeeld in twee groepen: degenen die op de begane grond zitten en degenen die op het balkon mogen plaatsnemen. De belangstellenden worden in groepjes om de tien minuten naar binnen gelaten. Zo lang ze hun plek niet hebben ingenomen, moeten ze een mondkapje ophouden en daar wordt ook nadrukkelijk op toegezien.

Beethovens Vijfde onder leiding van dirigent Richard Egarr is het hoogtepunt van het programma Celebrating Music, waarin ook muziek van enkele andere componisten te beluisteren zal zijn.

Haagse burgemeester gevaccineerd: 'Het voelt veiliger'

De Haagse burgemeester Jan van Zanen heeft zijn eerste coronavaccinatie binnen. Van Zanen liet zich donderdagochtend inenten op de priklocatie bij het Cars Jeans Stadion. Hij was opgeroepen omdat hij is geboren in 1961.

'Het voelt veiliger nu ik een eerste vaccinatie heb mogen ontvangen', aldus de burgemeester. GGD-medewerker Claudia mocht de spuit in de arm van de burgemeester zetten. 'Ik ben onder de indruk van de professionaliteit en de snelheid waarmee zo veel vaccins worden toegediend door de GGD en de huisartsen.'

Ondanks dat de burgemeester zich veiliger voelt, blijft hij zich aan de coronamaatregelen houden. 'De wereld is niet veranderd na het ontvangen van een vaccin', zegt hij. 'Nog steeds moeten we afstand houden, handen wassen en in de elleboog niezen. De enige weg uit de crisis is veelvuldig en op grote schaal vaccineren', aldus Van Zanen, die daarom hoopt dat veel stadsgenoten zijn voorbeeld volgen.

Coronakaart

Check hier hoeveel besmettingen er zijn in jouw gemeente.