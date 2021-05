Hardleerse automobilist belooft eindelijk beterschap

Het is 5 december 2017 in Leiden. Een politiesurveillance ziet een auto langsrijden die niet in orde lijkt. Er zit een melding op de wagen. De agenten geven de chauffeur een stopteken, maar in plaats van te stoppen gaat die er met hoge snelheid vandoor. Er volgt een wilde achtervolging waarbij er met hoge snelheid door de stad wordt gescheurd. Pas nadat de bestuurder uit de rijdende auto springt, kan hij worden aangehouden.

Dit is een verhaal in onze serie Bij de politierechter. Meer verhalen vind je hier.

En nu zit Francesco voor de politierechter. Niet alleen omdat hij ervandoor ging, maar omdat de auto nadat hij eruit was gesprongen nog tegen twee geparkeerde auto's is gereden. Officieel heeft hij daarmee de plaats van een ongeluk verlaten. Maar, misschien nog wel erger: Francesco had destijds geen rijbewijs. En het was niet de eerste keer dat hij de plek van een ongeluk verliet. In april 2017 heeft hij in Noordwijkerhout al eens de spiegel van een geparkeerde auto gereden en ging hij er in paniek vandoor.

De rechter constateert ook dat het niet de eerste keer was. 'Terwijl het toch de bedoeling is dat je leert van je straf. Hoe zou u nu reageren als u een ongeluk krijgt?' Francesco is stellig: 'Niet weggaan. Dat wegrijden voor de politie was eenmalig maar nooit weer, dat kan ik u garanderen.' De rechter: 'Ja, dat is dan maar te hopen.'

Zeven keer in de fout

De verdachte heeft inmiddels wel een rijbewijs, maar voor hij dat haalde, is hij in 2019 nog een keer in de fout gegaan. En in de jaren voorafgaand aan de achtervolging op de verjaardag van Sinterklaas ook al meerdere keren. De rechter kan er niet om heen: 'Er is toch één vraag die opkomt als ik uw dossier lees. U heeft al zeven keer drie weken gevangenisstraf gehad voor rijden zonder rijbewijs, wat maakt nou dat u ervan doordrongen wordt dat dit echt niet kan?'

Francesco draait er niet om heen: 'Ik ga heel eerlijk met u zijn. Ik was jong en hardleers, en drie weken zitten dat is dan gewoon pech gehad.' De rechter wil weten wat er nu moet gebeuren. Francesco heeft wel een idee: 'Ik snap dat ik er niet zonder kleerscheuren af zal komen, maar een taakstraf zou nu voor mij het beste zijn.' Die kan dan namelijk mooi aansluiten op de taakstraf die hij al doet voor de zaak uit 2019.

Leven gebeterd

Bovendien vindt de jongeman dat hij zijn leven heeft gebeterd sinds hij zijn vriendin heeft leren kennen. Financieel hebben ze het niet breed omdat het stucadoorsbedrijfje waar hij anderhalf jaar geleden mee begonnen was, door de coronacrisis al gauw weer ten einde was. 'Het gezin moet eten dus toen heb ik besloten om te stoppen en een uitkering aan te vragen. Maar we proberen nu weer werk te vinden.'

De officier van justitie vindt de feiten bewezen. Twee keer rijden zonder rijbewijs en twee keer verlaten van de plaats van een ongeval, zowel in Leiden als in Noordwijkerhout, en daarbij het roekeloos rijden in Leiden. Maar ze biedt ook haar excuses aan voor het feit dat het vier jaar heeft geduurd voor de zaak voor de rechter komt. Francesco is ondertussen veroordeeld tot boetes en celstraffen voor de recentere feiten. 'Ik dacht eerst aan schuldigverklaring zonder straf, maar dat vind ik toch te gek. Daarom eis ik een voorwaardelijke boete van 500 euro met een proeftijd van een jaar.'

Niks gemerkt

De advocaat van de verdachte betoogt dat haar cliënt niet wist dat hij de plek van een ongeluk verliet, en dat hij daar dus ook niet voor veroordeeld kan worden. 'Hij was bezig met wegrennen nadat hij uit de rijdende auto was gesprongen. Hij heeft niet eens gemerkt dat de auto is doorgerold tegen die twee andere aan. Daarom vraag ik hier vrijspraak voor.' De advocaat erkent wel dat Francesco gevaarlijk heeft gereden, maar zeker geen 120 in de bebouwde kom, zoals de politie zegt. 'Het was hoogstens 80. Dat is nog steeds te hard, maar is toch iets anders.' Ze wijst er nog maar eens op dat haar cliënt geen ongeluk meer heeft veroorzaakt sinds hij twee jaar geleden zijn rijbewijs haalde.

De officier van justitie merkt op dat Francesco wel twee keer is veroordeeld voor rijden onder invloed sinds hij zijn rijbewijs heeft. En dat hij niks heeft doorgehad van de aanrijdingen, zegt haar niet zoveel. Hij had moeten bedenken dat een rijdende auto in een woonwijk tegen een andere wagen zou kunnen rijden.

'Meer dan redelijk'

Dat laatste vindt de rechter ook. 'Je moet kunnen vermoeden dat je schade veroorzaakt als je uit een rijdende auto springt. U had dan wel geen opzet, maar ik vind het wel voorwaardelijke opzet.' Maar de rechter ziet ook dat het inmiddels vier jaar geleden is: 'En dan vind ik dat de officier van justitie meer dan redelijk is, want u had zelf al taakstraf gezegd. U zegt dat het hierbij zal blijven. Dan gaat u dus ook niks merken van een voorwaardelijke straf.'

De rechter veroordeelt de hardleerse automobilist conform de eis tot een voorwaardelijke boete van 500 euro met een proeftijd van een jaar. De advocaat ziet af van hoger beroep. De rechter besluit met 'dan begint uw proeftijd nu, en als het goed gaat is het over een jaar echt afgedaan.' Francesco reageert met een welgemeend 'dankjewel! Dag', en beent opgelucht richting de deur.

De naam van Francesco is vanwege de privacy gefingeerd.