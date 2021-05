Leidse huisartsen hebben duizenden vaccins over: 'Dit is echt doodzonde'

De frustratie spat er vanaf bij Mook-Kanamori. Niet iedere 60-plusser die in Leiden is uitgenodigd voor een vaccin heeft zijn prik ook daadwerkelijk opgehaald. Hierdoor liggen er volle flacons met AstraZeneca te wachten op gebruik. 'We moeten deze voorraad voor de tweede prik gebruiken. Maar dat is pas eind juni. Terwijl ik over acht weken ook gewoon een nieuwe bestelling kan plaatsen.'

Om hoe veel vaccins het precies gaat weet de huisarts niet, maar hij schat dat de huisartsen met de beschikbare vaccins een kleine tienduizend mensen kunnen prikken. 'We werken met honderdvijftig huisartsen samen op drie locaties in Leiden', legt hij uit in West Wordt Wakker. 'We hebben meer dan 24.000 mensen uitgenodigd, waarvan ongeveer 10 tot 20 procent niet is op komen dagen. Misschien zelfs wel iets meer.'

'Het is doodzonde'

De Leidse huisartsen mogen de vaccins alleen geven aan mensen boven de zestig jaar. Alleen als er nog wat vaccin overblijft uit een flacon mogen ook jongeren hiermee een prik krijgen. Maar volgens Mook-Kanamori is dit niet het geval. 'We hebben volle flacons, dus we gooien niets weg. En daarom moeten we onze voorraad gebruiken voor de tweede ronde. Maar tot die tijd liggen de vaccins hier dus niets te doen.'

Tot onbegrip van de huisarts. 'Het is doodzonde. Het probleem is dat wij alleen 60-plussers mogen prikken, maar die zijn allemaal al uitgenodigd. Wij hoeven alleen nog maar wat niet-mobiele mensen die thuis wonen te prikken. Dat gaan de huisartsen deze week doen. De rest van de vaccins blijft dus over.'

Een groot effect

Mook-Kanamori pleit er dan ook voor dat er toch gekeken wordt of mensen onder de zestig jaar ook AstraZeneca mogen krijgen. 'Wij hebben nog duizenden prikken in de koelkast liggen. De kans op trombose is 1 op 100.000. De kans dat uit die duizenden prikken trombose komt is nihil', rekent hij voor. 'Je ziet mensen op straat lopen van 40 of 50 jaar met een verhoogd risico op corona. En dat zijn jouw patiënten en die zijn nog niet uitgenodigd. Die zou je heel graag prikken, maar het mag niet.'

De impact van het wel doorprikken met AstraZeneca zou volgens de huisarts enorm zijn. 'Mensen beseffen zich niet dat echt elke prik helpt. Uit recent onderzoek is gebleken dat er er twee tot drie weken na de eerste prik met AstraZeneca al sprake is van 60 procent reductie op corona. Dat is fenomenaal. Het heeft zo'n groot effect op de epidemie als je iedereen snel prikt.'

Wel degelijk vertraging

Mook-Kanamori hoopt dat ook dat Nederland het voorbeeld van Duitsland volgt, waar AstraZeneca weer is vrijgegeven voor iedereen onder de 60 jaar. 'Elk prikje dat we sneller zetten is een versnelling. Ik heb het gevoel dat we te voorzichtig zijn', is de huisarts van mening. 'Ik heb natuurlijk niet het overzicht dat Hugo de Jonge heeft. Hij zegt dat het niet prikken bij 60-minners geen vertraging oplevert. Maar als alle huisartsen flacons met AstraZeneca acht tot negen weken moeten laten liggen, dan levert dat wel degelijk vertraging op.'

LEES OOK: Epidemioloog LUMC: 'Geef mensen AstraZeneca als ze dat willen'