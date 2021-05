Nu al oranjekoorts in Haagse straat: 'We gaan onszelf overtreffen'

Op de Marktweg snakken ze al een tijdje naar oranjesferen. De laatste keer was in 2014, toen het Nederlands elftal mee deed aan het wereldkampioenschap in Brazilië. 'We waren toen de mooiste Oranjestraat van Nederland. We gaan onszelf overtreffen. Nog mooier en nog extremer', aldus de bewoners.

De oranjekoorts in de straat moet het coronavirus doen vergeten. 'Na bijna twee jaar in de kutzooi te hebben gezeten, is dit eindelijk iets leuks en iets vrolijks. Het is bovendien goed voor de saamhorigheid', zegt een andere bewoner. De versieringen zijn nog niet klaar. Zo willen de bewoners nog vijfentwintig kilometer aan vlaggetjes ophangen. 'Alles gaat oranje.'