Wonden likken en vooruitkijken, maar blijft Ruud Brood trainer van ADO Den Haag?

Het Cars Jeans Stadion is een dag na de degradatie op slot. Het personeel van ADO Den Haag heeft een paar dagen vrij af gekregen om de klap te verwerken. Een steward bij de hoofdingang laat de de spelers binnen. Zondag wacht nog een duel, om des keizersbaard, tegen FC Twente. Op het trainingsveld vinden veel praatsessies plaats, de verwerking is begonnen. De focus zal de komende dagen toch weer op het nieuwe seizoen moeten. Maar is dat met of zonder trainer Ruud Brood?

Die vraag stond eigenlijk een dag eerder al centraal, toen de schrijvende pers een lange napraatsessie had met Brood. Los van de wedstrijd werd er ook lang gesproken over Brood zijn persoonlijke situatie. Zijn missie waar hij in november 2020 aan was begonnen is niet gelukt. 'Ik denk dat het belangrijk is dat je met elkaar op korte termijn gaat zitten', reageert Brood doelend op een gesprek met algemeen directeur Mohammed Hamdi.

'Ik heb de afgelopen jaren bij al mijn clubs na het seizoen geëvalueerd. Ik heb bewust voor 1,5 jaar getekend met het idee dat ADO er in zou blijven', zegt Brood. 'Of ik zou door willen? Ik ben bewust ingestapt bij een mooie club met alles er op en er aan. Natuurlijk had ik het positiever willen zien. Ook in de competitie die er aan zit te komen moet je goed voor de dag komen, daarin moet je gaan spelen om de prijzen, dus om promotie. Ik heb daar wel wat ervaring in, maar nogmaals, dat doe je niet alleen. Dus moet er wel intern bekeken worden hoe we dat zien.'

In dit antwoord zegt Brood geen 'Ja ik wil door' of 'Nee ik zie het niet meer zitten'. 'Eerlijk gezegd hang ik nog in een stuk emotie en heeft er nog geen evaluatie plaatsgevonden. Ik loop nog met spelers op het veld, ik word gebeld door mensen over degradatie, je geeft aan dat oud-spelers niet kunnen praten over de vorige degradatie. Het heeft ook een impact op mij. We zoeken elkaar uiteindelijk wel op, de directeur en ik, dan bespreken we het. Op dit moment zit dat nog niet in mijn hoofd.'

Twente – ADO Den Haag

Wat wel in Brood zijn hoofd omgaat is de wedstrijd van aankomende zondag tegen FC Twente. Ondanks de degradatie moet ook speelronde 34 afgewerkt worden, alhoewel dat net zo goed schriftelijk gedaan kan worden. 'Dat zit niet in mij', aldus Brood. 'Ik begrijp de vraag, geen buskosten, geen lunch, maar wat ik een paar weken geleden al zei, je moet zelf ook een bepaalde motivatie kunnen oproepen. Voor de club en de fans. Laat maar zien dat je uit het goede hout bent gesneden. Of er spelers zijn die hebben gezegd ik zit er doorheen? Nee, ik heb wel spelers gesproken met pijntjes, of waar het hoofd vol zit, maar die geven wel aan ik ben inzetbaar.'

