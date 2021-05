Langer op jezelf wonen met 'knarrenhof' in Teylingen: 'Oude krasse knarren die elkaar kunnen helpen'

In een knarrenhof kijken bewoners naar elkaar om en daardoor kunnen ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Ontmoeting en onderlinge betrokkenheid worden versterkt en eenzaamheid tegengegaan, zo geeft de initiatiefgroep aan in een brief aan het college en de gemeenteraad. Met de brief hopen ze druk uit te oefenen om de komst van een knarrenhof te realiseren. 'Met een knarrenhof komen er eengezinswoningen vrij voor jonge gezinnen en het werkt ook kostenbesparend voor de gezondheidszorg', stelt de groep.

Volgens de initiatiefgroep zou Nieuw Boekhorst in Voorhout een ideale locatie zijn. Dat gebied, een poldergebied waar vroeger ook het kasteel Boekenburgh heeft gestaan, wordt de komende jaren ontwikkeld tot de nieuwste wijk van Voorhout. De plannen voor Nieuw Boekhorst worden het komende jaren gevormd. Daar wil de groep ook graag een knarrenhof in terug zien.

Ruimte maken voor jongeren

Of dit mogelijk is op Nieuw Boekhorst weet wethouder Marlies Volten nog niet. Ze wil dat eerst met de gemeenteraad bespreken en benadrukt dat er een woonprogramma is met veel groepen die een plekje zoeken. 'Er is behoefte aan een diversiteit van woningen: zowel voor jongeren als voor ouderen zien we dat er veel belangstelling is voor zo'n woonwijk. We staan wel open voor nieuwe initiatieven, we willen een woonwijk bouwen waar plek is voor iedereen.'

De 56-jarige Martine De Ket, één van de initiatiefnemers, zou er zelf ook heel graag willen wonen. 'Dat is niet omdat ik nu zo verschrikkelijk oud ben, maar omdat ik ruimte wil maken voor jongeren. Nu wonen we in een te groot huis.' Voorbijganger Hans Kroon (58 jaar), vindt zichzelf nog te kras: 'Ik identificeer mij wellicht nog niet zo met mijn leeftijdgenoten.' Annie Bakx is 81, maar ziet het nu ook nog niet voor zich. Ze is nog goed ter been en kan nog wandelen en fietsen. 'Maar als dat minder wordt, dan zou het me wel wat lijken.'

