Israëlische vlag verscheurd bij demonstratie, VVD wil weten waarom politie niet ingreep

De VVD wil weten waarom de politie niet heeft ingegrepen en of de demonstratie was aangemeld. 'Natuurlijk mag je demonstreren, zeker in Den Haag, maar wel binnen de regels van de wet en met respect voor de rechtstaat', aldus De Graaf. 'Dat was hier overduidelijk niet het geval en ik snap niet waarom de politie niet heeft ingegrepen.'

Ook Hart voor Den Haag/Groep de Mos is bezorgd en heeft een debat aangevraagd. 'Waarom is er niet gehandhaafd?' vraagt Arjen Dubbelaar van Groep de Mos zich af. 'Er zijn duidelijke spelregels voor demonstraties en die werden niet nageleefd.'

De politie laat weten 'prioriteit te hebben gegeven aan het beveiligen van de ambassade en de directe omgeving'. De demonstranten werden door de politie aangesproken, omdat ze stokken met vlaggen bij zich hadden. 'Daarop veranderde de stemming in de groep. De organisatie van de demonstratie heeft de deelnemers vervolgens via de megafoon aangekondigd dat de demonstratie om 17.00 uur ten einde zou zijn en riep de mensen op naar huis te gaan', legt de politie uit.

'Beveiligen ambassade prioriteit'

Een groot deel van de demonstranten gaf daaraan geen gehoor en probeerde de ambassade, aan de overkant van de weg, te bereiken. 'Daarop hebben de agenten een linie gevormd om de demonstranten tegen te houden.' Op dat moment zag een van de demonstranten kans de Israëlische vlag uit de mast te halen.

'Dat was een trigger voor de groep om te gaan rennen over de openbare weg, met alle gevaren voor de eigen veiligheid en die van het verkeer tot gevolg', zegt de politie. 'De groep spatte in kleine groepjes uiteen waarop besloten is de prioriteit te geven aan het beveiligen van de ambassade en de directe omgeving.'

De gemeente Den Haag laat weten dat de demonstratie was aangemeld voor dertig personen. Er waren er meer aanwezig, oplopend tot zo'n 120 personen, maar dat gebeurt vaker. De demonstratie zou tot 18.00 uur duren maar is dus een uur voor de afgesproken eindtijd stopgezet. 'De organisatie is aangesproken op het niet naleven van de coronaregels. Vervolgens heeft de burgemeester de demonstratie ontbonden. Deze praktijk geldt voor alle demonstraties', aldus de gemeente. Wel gaat de gemeente aangifte doen van diefstal, aangezien de gemeente eigenaar is van de vlag.

Conflicten in Israël

De demonstratie had te maken met de escalerende conflicten in Israël, waar het al weken onrustig is door een reeks incidenten tussen Palestijnen en Joden. Sinds deze week lopen de conflicten verder uit de hand en zijn er raketaanvallen. Er zijn ook geen tekenen dat het grootste conflict tussen Israël en Hamas sinds 2014 op korte termijn zal afnemen.