Verbazing over oproep coronavaccinatie: 'What the fuck? Ik ben een medisch risico'

Een vrouw uit Den Hoorn stuurde haar man verbijsterd deze app toen ze werd uitgenodigd voor een coronavaccinatie: 'What the fuck? Ik ben een medisch risico.' Dit soort reacties komt de afgelopen weken geregeld naar boven als mensen een oproep krijgen. Op zich is de richtlijn helder: kom je in aanmerking voor de griepprik, dan krijg je eerder je coronavaccin. De huisarts bepaalt wie dat is. En die huisarts krijgt hierover veel vragen.

Ook een 27-jarige vrouw uit Leiden was verbaasd toen ze een uitnodiging voor een coronavaccinatie op de deurmat kreeg. Op basis van een medische indicatie was ze aan de beurt voor een prik. 'Ik wist niet dat ik een medische indicatie had', zegt ze. Vervolgens belde ze de huisarts om te vragen wat de medische indicatie dan was. Het bleek te gaan om een allergische reactie (anafylaxie) die ze twee jaar geleden plotseling kreeg.

Volgens de huisarts kreeg ze daarom een code in haar medisch dossier waarmee ze dus vervroegd in aanmerking komt voor de vaccinatie. Ze maakte een afspraak en krijgt binnenkort haar eerste vaccinatie. 'Ik ben erg blij met het feit dat ik nu al word gevaccineerd, maar het voelt toch vreemd. Mijn tante van 61 die veel harder een vaccinatie nodig heeft door haar medische toestand, heeft nog geen uitnodiging gehad. Dat steekt wel.'

Grieppriklijst niet ideaal, wel praktisch

'De grieppriklijst is niet ideaal, maar wel het meest praktische wat we hebben', zegt huisarts Sebastiaan van Beek uit het Haagse Wateringse Veld. Hij wordt veel gebeld door mensen die proberen nu op die lijst terecht te komen. 'Dan zetten ze bijvoorbeeld hooikoorts in als argument, maar zo werkt het natuurlijk niet.' Ook merkt hij dat mensen gewoon ongerust zijn. 'Dan zeggen ze: we zijn zo dicht bij de eindstreep en dan wil ik echt niet meer besmet raken.' Hij snapt die mensen goed, maar zet ze toch niet op een urgentielijst.

Ook bij andere praktijken komen telefoontjes binnen van mensen die geprikt willen worden, maar nog niet aan de beurt zijn. Ze hopen door een medische indicatie eerder gevaccineerd te worden. Vaak is er verbazing dat bij bekenden opeens een oproepbrief op de mat ligt, terwijl die niet eens wisten dat ze risicopatiënt waren.

Geen griepprik, wel een oproep voor coronavaccin

'Dat kan komen doordat mensen in het verleden zijn benaderd voor de griepprik, die niet wilden hebben, maar nog wel altijd op de lijst staan en dus voor coronavaccinatie worden opgeroepen', zegt de Zoetermeers huisarts Aline Pikaar. Zij merkt in haar praktijk dat veel mensen vooral willen weten wanneer ze aan de beurt zijn. Ook willen ze informatie omdat ze twijfelen over vaccinatie.

De grieppriklijst als indicatie voor een 'versnelde' coronavaccinatie werd op 20 april afgesproken tussen de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het ministerie van Volksgezondheid. In jargon wordt dat de 'griepprikpopulatie' genoemd en het gaat dan om mensen die daarop staan in de leeftijd tussen de 18 en de 60.

Verbazing bekend

De Landelijke Huisartsen Vereniging kent de geluiden van mensen die verbaasd zijn wel of juist niet opgeroepen te zijn voor een coronaprik. 'Wij raden mensen aan als ze zo'n brief krijgen en verbaasd zijn even navraag te doen bij de huisarts. Als je juist een brief verwacht maar er geen krijgt, wacht dat nog even want hij kan nog komen.'

Huisartsen hebben hun database van patiënten die als risicopatiënt worden aangemerkt doorgestuurd naar de GGD en die is vanaf 6 mei begonnen met het versturen van de uitnodigingen. 'Dat lukt niet in één keer', zegt de woordvoerder van de Landelijke Huisartsen Vereniging. 'De criteria zijn op zich heel duidelijk, maar er is een grijs gebied. Maar juist daarvoor heb je de huisarts. Die kan dat beoordelen.'

Niet 1 maar 1,5 miljoen risicopatiënten

Het RIVM had verwacht dat de groep medische risicopatiënten zou uitkomen op zo'n 1 miljoen. Maar dat blijken er een kleine anderhalf miljoen te zijn. Deze mensen worden geprikt door de GGD, die daardoor iets trager prikt in de groep geboren tussen 1961 en 1971. Van die groep zijn nu mensen uitgenodigd die zijn geboren in 1961 en 1962, en per ongeluk is ook 1963 er al uit. Over drie tot vier weken moet iedereen tot aan geboortejaar 1971 een uitnodiging hebben gehad.

Dat de 'risicogroep' voorrang krijgt bij vaccinatie hoeft niet te betekenen dat het vaccineren van 'niet-risicopatiënten' vertraging oploopt, zegt een woordvoerder van de GGD Hollands Midden. De GGD opent Tweede Pinksterdag nog twee extra prikstraten en zit dan op een capaciteit van achtienduizend vaccinaties per dag. De woordvoerder zegt dat er op dit moment enorme hoeveelheden vaccins worden geleverd en dat het prikken nu heel snel gaat. GGD Haaglanden kan op dit moment vijftienduizend mensen per dag prikken. 'Maar als dat moet, kunnen we opschalen', zegt een woordvoerder. De planning is nog altijd dat iedereen boven de 18 jaar op 5 juli een eerste prik gehad kan hebben.