Grote teleurstelling bij die-hard ADO-fan: 'De boel vloog nog net niet door het huis'

Een dag later heeft Ed de klap een plek kunnen geven. Bij het terugzien van de samenvatting schudt hij zijn hoofd als Willem II in de vijfde minuut al op voorsprong komt te staan. 'Tjonge, jonge, jonge. Dan vervliegt heel snel de hoop. Als je zo snel op achterstand komt. En dan heb je die kans gekregen van Goossens, met die bal op de paal. Dat doet pijn.'

Na de 0-2 is er nog even de hoop op een goed resultaat als ADO een penalty mag nemen. Maar de inzet van El Khayati is niet om over naar huis te schrijven. 'Dan krijg je alsnog die penalty toegekend. En dan schiet El Khayati die bal zo slap in als de cholera.' Hij heeft er eigenlijk geen woorden voor. 'Daarna gingen de kopjes van die spelers helemaal hangen. Dan wordt het ook niks meer.'

Degradatie onontkoombaar

Helemaal onverwacht komt de degradatie niet. Vorig jaar werd ADO nog gered doordat de KNVB vanwege de coronacrisis noodgedwongen de competitie moest stoppen. Maar halverwege het seizoen zag Ed dat degradatie alsnog onontkoombaar was. Hoewel er dus toch nog hoop was. 'We kregen na die twee overwinningen weer dat positieve gevoel. Dat lieten we zondag ook zien na de wedstrijd tegen PEC, dat we met z'n allen naar het stadion gingen. Iedereen heeft de beelden kunnen zien. Er was nergens meer in Nederland een rookbommetje te verkrijgen. Dus ja, dat maakt het extra zuur.'

De scheidsrechter en de VAR speelden een opmerkelijke rol tijdens de wedstrijd. Maar Ed vindt het te makkelijk om die de schuld te geven. Ook Ruud Brood wil hij niet afvallen. 'Uiteindelijk moeten de spelers het doen. Maar het zat er niet in. Het leek wel alsof er teveel druk op de spelers lag, waardoor ze bevroren. Het scheelt natuurlijk dat er geen supporters op de tribune zaten om aan te moedigen.'

Problemen oplossen

Ondanks de degradatie en alle perikelen die er rondom ADO Den Haag spelen, heeft de die-hard ADO-fan goede hoop dat zijn club er weer bovenop komt. Hoewel hij wel zo realistisch is dat ADO niet binnen een jaar weer op het hoogste niveau terugkeert: 'De problemen kunnen misschien wel opgelost zijn deze maand, met een nieuwe eigenaar, maar dan ben je er nog lang niet met al die schulden. En je moet saneren, want je hebt minder inkomsten komend seizoen.'

Hij heeft het al vier keer eerder meegemaakt: ADO Den Haag in de eerste divisie. De vorige keer keerde de Haagse voetbalclub binnen een jaar terug naar de eredivisie. Maar van 1992 tot en met 2003 speelde ADO elf jaar lang op rij een niveau lager. En daar werd hij niet vrolijk van: 'Elf jaar is lang hoor! Zeker voor de derde stad van Nederland. Dat mag gewoon niet. Maar je ziet aan een Roda JC, NEC en NAC hoe moeilijk het is om terug te keren. Ook al hebben ze een groot budget.'

Supporter voor het leven

Zijn clubliefde lijdt er gelukkig niet onder. 'Supporter ben je niet even, maar voor het leven. Maar ik heb het allemaal meegemaakt, dat ik met twee-, driehonderd man op Midden-Noord stond. Ik kom al meer dan 35 jaar bij die club en hoop dat niet nog een keer mee te maken. Ik hoop dat Den Haag en de supporters gewoon blijven komen en achter hun club blijven staan. Zoals het hoort.'

Zondag volgt nog de uitwedstrijd tegen FC Twente, die hij zeker ook gaat kijken. Ondertussen gaat hij verder met de inrichting van zijn eigen ADO-museum aan huis. Zijn gang hangt helemaal vol met ADO-spullen. En ook in de voorkamer ontbreekt ruimte om zijn volledige ADO-collectie uit te stallen. De achterkamer van zijn woning wordt daarom helemaal klaargemaakt. De muren zijn inmiddels gewit, alleen een nieuwe vloer moet er nog in. 'Hier komen allemaal foto's en posters te hangen, die nu nog allemaal in de kast liggen.' Maar de kamer is natuurlijk pas klaar als daar volgend jaar een kampioensfoto van zijn 'groen-gele cluppie' hangt.

