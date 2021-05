Een zwembad zonder chloor, maar met planten: zo zuivert natuurzwembad in Haastrecht het water

Hoe werkt het natuurgezuiverde zwembad Natuurlijk de Loete in Haastrecht? Het is het tweede gloednieuwe natuurgezuiverde zwembad van Nederland. Het zwembad heeft afscheid genomen van chloor, maar hoe blijft het water zuiver en schoon? We beklimmen de glijbaan en de grindfilterdaken van het buitenzwembad om het systeem te analyseren.

Op het dak van de kleedhokjes en ticketverkoop liggen zwarte platte bollen, zonnecollectoren, gevuld met water op te warmen door de zon. Zo is er geen kachel nodig om het zwembad op te warmen. Alleen als de zon ontbreekt, kan het zwembad de kachel aanzetten, legt manager Bart Boevink uit vanaf het uitkijkpunt op de glijbaan.

Naast het bad liggen stroken en een bassin met plukjes planten. 'Het water stroomt vanuit het bad deze grindbaden in', zegt Peter van Schaik, voorzitter van Natuurlijk De Loete. 'Huidschilfers en haren blijven achter in de metersdiepe grindlaag. De plantjes die nu nog klein zijn, worden 2 meter hoog en zorgen voor beweging in het water. 'Vraag me niet wat voor soort plantjes het precies zijn, maar ze geven energie aan het water', zegt Van Schaik.

Zacht water maar wel een beetje ploegen

Dat water stroomt vervolgens naar het dak van een gebouw dat op de voormalige ligweide staat. Van Schaik klimt een ladder op om ons het grinddak met watersproeiers te laten zien. 'Dit vind ik een magische plek', zegt hij stralend. Een veld vol ronde spuiters geven een zacht kalmerend sproeigeluid. 'We kijken hier uit over de filterzone. Elke dag gaan hier zo'n negenduizend badkuipen aan zwembadwater doorheen. Het zakt twee meter naar beneden door het speciale grind en het komt weer in het zwembad.' Ook het UV van het zonlicht helpt mee om het water te zuiveren.

'Sommige mensen denken bij een natuurgezuiverd zwembad aan modderig water. Maar dit is kristalhelder,' zegt Van Schaik. Het natuurgezuiverde zwembad Natuurlijk de Loete heeft net een flinke verbouwing met 70 vrijwilligers achter de rug. 'Zonder vrijwilligers is dit niet mogelijk geweest,' zegt hij. Afgelopen donderdag opende het bad de deuren en de bewoners in de omgeving weten het weer goed te vinden. Een vaste badgast vindt het water heerlijk. 'Het is iets zwaarder om er doorheen te komen, een beetje ploegen. Hoewel het wat kouder voelt, ervaren badgasten het water frisser als chloorbadwater. 'Als je hier hebt gezwommen denk je daarna 'wauw'', zegt Boevink glunderend.

Nooit meer prikogen

De meeste kinderen in het bad hebben niet zo door dat het zwembad anders en bijzonder is. Hoewel ze geen rode prikogen hebben en de doordringende chloorlucht ontbreekt. Bij de uitleg dat planten en grind het water zuiveren, kijkt een meisje geschrokken in het zwembad: 'Echt?' gilt ze. Haar vriendinnetje ziet vooral dat het zwembad andere tegels heeft en de glijbaan een andere kleur. Sommige kinderen hebben van hun ouders begrepen hoe anders Natuurlijk De Loete is: 'Ik vind het fijner, anders gebruiken we de natuur alleen maar en we moeten de wereld ook iets gunnen,' zegt een puber wijs.

