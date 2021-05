Meer dan 600 mensen bij Fieldlab van Residentie Orkest: 'Onwennig om weer naast elkaar te zitten'

Het was dus even als vroeger, van voor de coronacrisis. Toen we niet beter wisten en een avondje uit vanzelfsprekend vonden. Maar na ruim een jaar anderhalve meter afstand houden, voelde het deze avond vreemd om in de rij aan te schuiven en naast een wildvreemde te gaan zitten. Bijna verontschuldigend nam mijn buurvrouw naast mij plaats: 'Het is onwennig om weer naast elkaar te zitten.'

Huidvrees noemen ze dat dan. Tegelijkertijd voel je in de zaal het enthousiasme en de zucht naar een avondje cultuur. Op het moment dat het orkest de bühne betreedt en de lichten uitgaan, klinkt een oorverdovend applaus. Zo klonk dat dus vroeger! De avond moet nog beginnen, maar het lijkt alsof de hele zaal het kampioenschap viert.

'Historische avond'

In het kader van een Fieldlab-evenement heeft het Zuiderstrandtheater voor één avond de deuren weer geopend voor het publiek. Tijl Beckand, onze gastheer, spreekt dan ook met recht over een 'historische avond'. Niet alleen omdat we weer in het theater zitten in een volle zaal, maar ook omdat het de laatste keer is dat het Residentie Orkest optreedt in het Zuiderstrandtheater. Na de zomer keert het terug naar het Spui in het nieuwe Amare.

Er worden ook andere grote woorden gebruikt: emotioneel, kippenvel. En dat nog voor er ook maar een noot heeft geklonken. De euforie tijdens en na afloop van het concert is een groot contrast met het voortraject. Want behalve dat er een kaartje moet worden gekocht, moet je eerder op de dag ook nog een coronatest ondergaan. Dat is op zich al vervelend genoeg en je moet er moeite voor doen, zeker als de testlocatie niet bij je om de hoek zit.

Big Brother

Maar als het personeel van Testen voor Toegang vrijdagochtend te laat komt opdagen, waardoor zich een lange rij vormt en je bijna een uur later dan gepland wordt getest, krijg je er toch wel behoorlijk de pest over in. (Gelukkig maar dat het droog is.) Daarnaast moet je drie apps downloaden (CoronaCheck, Close, Flockey Monitor) en verschillende vragen beantwoorden. De vierde app, de CoronaMelder, weiger ik uit principe.

Lange rij voor Testen voor Toegang | Foto: Omroep West

Gelukkig test ik negatief. Opgetogen fiets ik ’s avonds op tijd naar het Zuiderstrandtheater. Maar bij de entree dient zich opnieuw een lange rij aan. Door de coronacrisis wordt je geduld wel op de proef gesteld. Gelukkig lost deze rij sneller op: na een kwartier wachten en verschillende checks (identiteit, coronacheck, ticket, aanmelding Flockey Monitor) krijg ik een tracker omgehangen die mijn bewegingen volgt tijdens het evenement. Big Brother is watching you!

Veilig?

Terwijl ik de foyer betreedt vergaap ik mij aan de mensen om mij heen. Ze lopen gewoon kris kras door elkaar heen, zonder rekening te houden met looproutes of anderhalve meter afstand. Nog wel met mondkapje, maar toch. Ze praten ook gewoon met elkaar. Als ik een bekende tegenkom, schudden we zelfs handen. Het voelt veilig. Of is het schijnveiligheid?

Voor het Zuiderstrandtheater ook een lange rij | Foto: Omroep West

Om me heen hoor ik mensen opmerken dat ze zich niet hebben gerealiseerd hoe erg ze dit hebben gemist nu het weer kan. Eenzelfde gevoel bekruipt mij bij het horen van de eerste noten van het orkest. Na afloop ben ik het vervelende gevoel van het testen weer vergeten. Minister Hugo de Jonge kan dan wel zeggen dat 'je ook níét naar het theater kunt gaan en een mooie dvd kunt opzetten', maar in het kader van zijn ministerschap van volksgezondheid durf ik toch te beweren dat er echt niets gaat boven een avondje theater. Want kunst inspireert, verbroedert en prikkelt geest en fantasie.

RIVM-regels

Helaas is het gevoel van euforie en vrijheid binnen de muren van het Zuiderstrandtheater van korte duur. Aan het einde van mijn bezoek word ik namelijk met een app bedankt voor mijn bezoek aan het concert, die mij weer herinnert aan de realiteit buiten de muren: ‘Let op: buiten gelden de RIVM-regels.’