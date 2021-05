Coronavirus: Kabinet zet tweede stap versoepeling coronamaatregelen door

Kabinet zet tweede stap versoepeling coronamaatregelen door

De coronacijfers zijn genoeg verbeterd om de tweede ronde versoepelingen woensdag door te laten gaan. Die waren vorige week onder voorbehoud aangekondigd, maar als de druk op de ziekenhuizen niet snel genoeg zou afnemen, kon aan een 'noodrem' worden getrokken. Dat is niet nodig gebleken, zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maandag na coronaoverleg op het ministerie van Algemene Zaken. 'Deze stap is verantwoord om nu te zetten.'

Met de tweede ronde versoepelingen wordt vooral buiten meer mogelijk. Zo kan er in grotere groepen worden gesport en mogen zogenoemde doorstroomlocaties zoals de dierentuin of het pretpark weer open. Ook binnen kan meer: sportscholen mogen heropenen, evenals dans- en muziekscholen. Sekswerkers mogen weer klanten ontvangen. Verder worden de terrastijden verruimd. Horeca mag buiten eten en drinken serveren tussen 06.00 uur en 20.00 uur. In alle gevallen blijven wel regels van kracht zoals afstand houden.

Volgens De Jonge laten de ziekenhuiscijfers een goede daling zien. Er is een daling van 30 procent ten opzichte van de piek, zei hij. De volgende stap in de versoepelingen zal naar het zich laat aanzien over drie weken plaatsvinden. Dan moet de daling van de ziekenhuiscijfers wel in dit tempo doorgaan. En als het versoepelen sneller kan, dan zullen we het sneller doen, aldus de minister. Dat is 'zeker denkbaar'.

Volgende week valt er een besluit over het volledig openstellen van het voortgezet onderwijs.

Maximum aantal demonstranten in Den Haag, Plein afgesloten

Het Plein in Den Haag was zondagavond afgesloten door de politie. Er vond een demonstratie plaats en het maximum aantal deelnemers werd bereikt. 'Er is geen ruimte voor meer demonstranten, daarom heeft de politie het Plein afgesloten. Demonstranten die nu nog aankomen, worden gevraagd terug te keren', schreef de gemeente. Rond 21.15 uur liep de demonstratie op zijn eind.

Foto: Regio15

De betogers zijn tegen de 'testsamenleving'. Ze dragen zwarte kleding en hebben paraplu's bij zich, omdat de Eerste Kamer binnenkort naar verwachting de testwet zal aannemen. Met die tijdelijke wet streeft het kabinet ernaar toegangstesten voor activiteiten en evenementen in juni in werking te laten te treden. Dat zou betekenen dat mensen vanaf dan een recente negatieve coronatest moeten tonen voordat ze ergens naar binnen mogen of ergens aan kunnen deelnemen.

De aanwezigen hielden tijdens de demonstratie twee minuten stilte. Ook werden alle namen van de leden van de Eerste Kamer voorgelezen, klonk er een trompetsignaal en werden er witte rozen gelegd bij de ingang van de Tweede Kamer. Verder werd er meegezongen met het nummer Laat me van Ramses Shaffy.

4494 nieuwe coronabesmettingen, weer onder weekgemiddelde

Het RIVM meldt dat tussen zaterdag- en zondagochtend 4494 nieuwe coronagevallen aan het licht zijn gekomen. Dat zijn er voor de achtste dag op rij minder dan het weekgemiddelde. Afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 5479 nieuwe coronagevallen per dag gemeld.

Zaterdag kreeg het RIVM 4493 nieuwe gevallen binnen. Aanvankelijk sprak het instituut van 4520 positieve tests tussen vrijdag- en zaterdagochtend.

Het aantal coronagevallen blijft per week gestaag afnemen. In totaal werden afgelopen maandag tot en met zondag 38.352 mensen positief getest. In de week van 3 tot en met 9 mei waren dat er nog 52.562. In de laatste week van april werden 46.519 mensen positief getest.

