Coronavirus: Versoepelingen gaan door, laagste aantal ziekenhuisopnames sinds eind november

Fans beperkt welkom in play-offs betaald voetbal

De clubs die deelnemen aan de play-offs in het betaalde voetbal mogen vanaf woensdag weer beperkt publiek toelaten in hun stadions. Ook bij het duel tussen de vrouwen van PSV en FC Twente zijn fans welkom. Dat laat de KNVB weten. De play-offs voor het laatste Europese ticket in de Eredivisie gaan woensdag van start met de duels Feyenoord - Sparta Rotterdam en FC Utrecht en FC Groningen. De winnaars van beide ontmoetingen strijden zaterdag om een ticket voor de tweede voorronde van de nieuwe Conference League.

Komende donderdag staan de halve finales van de play-offs om promotie en degradatie op het programma. NEC ontvangt Roda JC en Emmen neemt het in eigen stadion op tegen NAC Breda. De winnaars spelen zondag tegen elkaar om een ticket voor de Eredivisie in het nieuwe seizoen. Vanwege coronabeperkingen is bij al deze wedstrijden alleen thuispubliek toegestaan. De clubs die ‘uit’ spelen, kunnen volgens de regels van de pilot in het eigen stadion een public viewing organiseren.

Laagste aantal ziekenhuisopnames sinds eind november

Het aantal coronapatiënten dat op een intensive care of verpleegafdeling belandt, blijft dalen. In de afgelopen 24 uur hebben ziekenhuizen 138 nieuwe patiënten opgenomen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het laagste aantal sinds 29 november.

Volgens cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) hebben ziekenhuizen in de afgelopen zeven dagen 1497 coronapatiënten opgenomen. Dat komt neer op gemiddeld bijna 214 per dag, het laagste niveau sinds 10 maart.

Eind april piekte het aantal ziekenhuisopnames. Sindsdien is de instroom met meer dan 30 procent gedaald. Daarom heeft het kabinet besloten dat de vorige week aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen kunnen doorgaan.

Studenten en hoger onderwijs hopen op een normaal collegejaar

Studenten mogen vanaf woensdag elke dag op het terras zitten of naar de dierentuin gaan, maar fysiek onderwijs blijft voor hen nog steeds maar mondjesmaat mogelijk. In het hoger onderwijs komen geen nieuwe versoepelingen. Veel nut zou dat zo kort voor de zomer ook niet meer hebben gehad, concluderen zowel studentenorganisaties als de onderwijsinstellingen.

'Aan het einde van het collegejaar staan vooral tentamens en herkansingen op de planning', zegt voorzitter Dahran Çoban van het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO). 'Het heeft nu eigenlijk geen zin meer." Voorzitter Lyle Muns van de Landelijke Studentenvakbond denkt er ook zo over. Hij voegt eraan toe dat ruimte die er nu is "niet altijd volledig wordt benut.' Veel studenten gaan sinds eind april weer een dag in de week naar hun opleiding toe, maar dat geldt lang niet voor iedereen, zegt Muns. Daar zou de LSVb graag verbetering in zien.

Instellingen willen hun capaciteit maximaal benutten, reageert een woordvoerder van universiteitenkoepel VSNU. Fysiek onderwijs valt volgens hem echter niet te garanderen voor iedere student van iedere opleiding. 'Universiteiten zijn gebonden aan de 1,5 meter afstand en moeten prioriteiten stellen. Denk bijvoorbeeld aan practica: je kunt een chemiestudent moeilijk op zijn kamer experimenten laten uitvoeren. Daarin moeten dus afwegingen worden gemaakt.' De VSNU vindt ook dat meer versoepelingen zo aan het einde van het collegejaar slechts een 'beperkt effect' zouden hebben. 'Dat neemt niet weg dat wij maximaal inzetten op zoveel mogelijk fysiek onderwijs.'

Sportscholen blij en opgelucht dat ze weer open mogen

Sportscholen zijn 'blij en opgelucht' dat ze woensdag weer open mogen nadat het kabinet bevestigd had dat de eerder aangekondigde versoepelingen door kunnen gaan. 'De positieve reacties stromen binnen op mijn telefoon', laat directeur van brancheorganisatie NL Actief Ronald Wouters weten.

De versoepeling houdt in dat er weer binnen mag worden gesport. De maatregelen van onder meer maximaal dertig mensen tegelijk in een ruimte en 1,5 meter afstand houden, zijn nog steeds van kracht. Ook moeten bezoekers van fitnesscentra van tevoren reserveren en mogen de kleedkamers en douches nog niet gebruikt worden. 'We gaan door waar we vorig jaar gebleven zijn wat betreft dit protocol, de sportscholen zijn al aan de maatregelen gewend', aldus Wouters.

Sportscholen verloren sinds het begin van de coronacrisis zo'n 30 procent van hun klanten, meldde de brancheorganisatie NL Actief eerder. Door de NOW-regeling hoefden veel vaste sportinstructeurs niet te vertrekken. Veel zelfstandige sportinstructeurs verloren wel hun inkomsten. Wouters verwacht dat de zzp’ers weer terugkomen. 'De meeste sportinstructeurs, zowel die met een vast contract als zzp’ers, hebben online en buiten doorgewerkt. Het is erg fijn dat het nu ook weer binnen kan.'

Kabinet zet tweede stap versoepeling coronamaatregelen door

De coronacijfers zijn genoeg verbeterd om de tweede ronde versoepelingen woensdag door te laten gaan. Die waren vorige week onder voorbehoud aangekondigd, maar als de druk op de ziekenhuizen niet snel genoeg zou afnemen, kon aan een 'noodrem' worden getrokken. Dat is niet nodig gebleken, zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maandag na coronaoverleg op het ministerie van Algemene Zaken. 'Deze stap is verantwoord om nu te zetten.'

Met de tweede ronde versoepelingen wordt vooral buiten meer mogelijk. Zo kan er in grotere groepen worden gesport en mogen zogenoemde doorstroomlocaties zoals de dierentuin of het pretpark weer open. Ook binnen kan meer: sportscholen mogen heropenen, evenals dans- en muziekscholen. Sekswerkers mogen weer klanten ontvangen. Verder worden de terrastijden verruimd. Horeca mag buiten eten en drinken serveren tussen 06.00 uur en 20.00 uur. In alle gevallen blijven wel regels van kracht zoals afstand houden.

Volgens De Jonge laten de ziekenhuiscijfers een goede daling zien. Er is een daling van 30 procent ten opzichte van de piek, zei hij. De volgende stap in de versoepelingen zal naar het zich laat aanzien over drie weken plaatsvinden. Dan moet de daling van de ziekenhuiscijfers wel in dit tempo doorgaan. En als het versoepelen sneller kan, dan zullen we het sneller doen, aldus de minister. Dat is 'zeker denkbaar'.

Volgende week valt er een besluit over het volledig openstellen van het voortgezet onderwijs.

Maximum aantal demonstranten in Den Haag, Plein afgesloten

Het Plein in Den Haag was zondagavond afgesloten door de politie. Er vond een demonstratie plaats en het maximum aantal deelnemers werd bereikt. 'Er is geen ruimte voor meer demonstranten, daarom heeft de politie het Plein afgesloten. Demonstranten die nu nog aankomen, worden gevraagd terug te keren', schreef de gemeente. Rond 21.15 uur liep de demonstratie op zijn eind.

Foto: Regio15

De betogers zijn tegen de 'testsamenleving'. Ze dragen zwarte kleding en hebben paraplu's bij zich, omdat de Eerste Kamer binnenkort naar verwachting de testwet zal aannemen. Met die tijdelijke wet streeft het kabinet ernaar toegangstesten voor activiteiten en evenementen in juni in werking te laten te treden. Dat zou betekenen dat mensen vanaf dan een recente negatieve coronatest moeten tonen voordat ze ergens naar binnen mogen of ergens aan kunnen deelnemen.

De aanwezigen hielden tijdens de demonstratie twee minuten stilte. Ook werden alle namen van de leden van de Eerste Kamer voorgelezen, klonk er een trompetsignaal en werden er witte rozen gelegd bij de ingang van de Tweede Kamer. Verder werd er meegezongen met het nummer Laat me van Ramses Shaffy.

4494 nieuwe coronabesmettingen, weer onder weekgemiddelde

Het RIVM meldt dat tussen zaterdag- en zondagochtend 4494 nieuwe coronagevallen aan het licht zijn gekomen. Dat zijn er voor de achtste dag op rij minder dan het weekgemiddelde. Afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 5479 nieuwe coronagevallen per dag gemeld.

Zaterdag kreeg het RIVM 4493 nieuwe gevallen binnen. Aanvankelijk sprak het instituut van 4520 positieve tests tussen vrijdag- en zaterdagochtend.

Het aantal coronagevallen blijft per week gestaag afnemen. In totaal werden afgelopen maandag tot en met zondag 38.352 mensen positief getest. In de week van 3 tot en met 9 mei waren dat er nog 52.562. In de laatste week van april werden 46.519 mensen positief getest.

Coronakaart

Check hier hoeveel besmettingen er zijn in jouw gemeente.