Coronavirus: Versoepelingen gaan woensdag vrijwel zeker door

Versoepelingen gaan woensdag vrijwel zeker door

Het kabinet besluit maandag vrijwel zeker dat de versoepelingen die voor woensdag zijn aangekondigd, zullen doorgaan. De daling van het aantal opnamen van coronapatiënten in ziekenhuizen en op intensive care-afdelingen zet al dagen door. Het ziet er positief uit, zeggen ingewijden. Maandag zal een klein groepje ministers in het crisisoverleg over corona (MCC) daar formeel een klap op geven.

Dat betekent onder meer dat vanaf woensdag 19 mei de terrassen langer open zijn (van 6.00 uur tot 20.00 uur) en er meer recreatie buiten mogelijk is zoals in attractieparken en dierentuinen. Mensen mogen weer in teamverband buiten sporten en de sportscholen en zwembaden gaan weer open. Ook kunnen mensen weer naar buitenlocaties voor kunst en cultuur. Sekswerkers mogen als laatste contactberoep ook weer aan de slag. De bibliotheken mogen op 20 mei hun deuren weer openen.

Het kabinet besloot vorige week dat de afschaling van coronamaatregelen kan doorgaan als er maandag een gemiddelde afname is in de instroom van ziekenhuizen van ongeveer 20 procent in vergelijking met de piek eind april. Als dat niet gebeurde, hield het kabinet een pauzeknop achter de hand.

Maximum aantal demonstranten in Den Haag, Plein afgesloten

Het Plein in Den Haag was zondagavond afgesloten door de politie. Er vond een demonstratie plaats en het maximum aantal deelnemers werd bereikt. 'Er is geen ruimte voor meer demonstranten, daarom heeft de politie het Plein afgesloten. Demonstranten die nu nog aankomen, worden gevraagd terug te keren', schreef de gemeente. Rond 21.15 uur liep de demonstratie op zijn eind.

Foto: Regio15

De betogers zijn tegen de 'testsamenleving'. Ze dragen zwarte kleding en hebben paraplu's bij zich, omdat de Eerste Kamer binnenkort naar verwachting de testwet zal aannemen. Met die tijdelijke wet streeft het kabinet ernaar toegangstesten voor activiteiten en evenementen in juni in werking te laten te treden. Dat zou betekenen dat mensen vanaf dan een recente negatieve coronatest moeten tonen voordat ze ergens naar binnen mogen of ergens aan kunnen deelnemen.

De aanwezigen hielden tijdens de demonstratie twee minuten stilte. Ook werden alle namen van de leden van de Eerste Kamer voorgelezen, klonk er een trompetsignaal en werden er witte rozen gelegd bij de ingang van de Tweede Kamer. Verder werd er meegezongen met het nummer Laat me van Ramses Shaffy.

4494 nieuwe coronabesmettingen, weer onder weekgemiddelde

Het RIVM meldt dat tussen zaterdag- en zondagochtend 4494 nieuwe coronagevallen aan het licht zijn gekomen. Dat zijn er voor de achtste dag op rij minder dan het weekgemiddelde. Afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 5479 nieuwe coronagevallen per dag gemeld.

Zaterdag kreeg het RIVM 4493 nieuwe gevallen binnen. Aanvankelijk sprak het instituut van 4520 positieve tests tussen vrijdag- en zaterdagochtend.

Het aantal coronagevallen blijft per week gestaag afnemen. In totaal werden afgelopen maandag tot en met zondag 38.352 mensen positief getest. In de week van 3 tot en met 9 mei waren dat er nog 52.562. In de laatste week van april werden 46.519 mensen positief getest.

Paar honderd mensen bij FVD-bijeenkomst in Den Haag

Een paar honderd mensen hebben zich zondagmiddag op het Malieveld in Den Haag verzameld voor een bijeenkomst van Forum voor Democratie (FVD). De aanwezigen dragen geen mondkapjes.

Fractievoorzitter Thierry Baudet is ook aanwezig. Hij zal later in de middag een toespraak houden. Vrijdag kondigde Baudet de manifestatie aan, die bedoeld is 'voor de vrijheid en tegen de coronamaatregelen'.

Foto: Regio15

Afgelopen week lieten drie Kamerleden weten de fractie van FVD te verlaten en als zelfstandige fractie verder te gaan, vanwege een verschil van inzicht over de manier waarop politiek wordt bedreven. Het gaat om Wybren van Haga, Hans Smolders en Olaf Ephraim.

Aantal coronapatiënten op ic's weer lager

Het aantal coronapatiënten dat op de intensive care ligt is weer lager dan een dag eerder. Er liggen op de ic's nu 686 coronapatiënten. Zaterdag waren dat er 24 meer: 710. Het is de elfde achtereenvolgende dag waarop het aantal ic-patiënten met corona daalt.

Het aantal opgenomen coronapatiënten op de verpleegafdelingen is 1466, 7 minder dan zaterdag (1473), volgens cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Ziekenhuizen behandelen nu 2152 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Zaterdag was dat totaal 2183.

Vaccinatielocatie bij ADO-stadion uit voorzorg dicht

De vaccinatielocatie bij het ADO-stadion gaat zondagmiddag vanaf 13.00 uur dicht. De GGD Haaglanden doet dit uit voorzorg omdat de Haagse voetbalclub zondagmiddag de laatste wedstrijd van het seizoen speelt. ADO Den Haag degradeerde donderdag uit de Eredivisie. Dit leidde toen tot ongeregeldheden rond het stadion, waarbij tientallen supporters zijn aangehouden.

Mensen met een afspraak bij het Cars Jeans Stadion hebben al bericht gehad van de GGD. Hun afspraken zijn verzet naar De Broodfabriek in Rijswijk en iedereen kan ondanks de sluiting van de locatie zondag gewoon worden gevaccineerd.

Mensen uit 1963 en 1964 aan de beurt voor coronavaccinatie

Mensen die zijn geboren in 1963 en 1964 zijn aan de beurt voor een coronavaccinatie. Het gaat om ongeveer 450.000 mensen. Zij krijgen het BioNTech/Pfizer- of Moderna-vaccin. Vanaf dinsdag krijgen zij de uitnodigingsbrief voor een coronavaccinatie op de mat, maar vanaf zondag kan al online een afspraak worden gemaakt via www.coronavaccinatie-afspraak.nl.

Volgens het RIVM kunnen mensen een dubbele uitnodiging ontvangen. Zij worden nu op basis van hun geboortejaar uitgenodigd, maar zijn soms al eerder via een andere route uitgenodigd. Bijvoorbeeld omdat ze werken in de zorg. Wie al gevaccineerd is, kan de tweede uitnodiging als niet verzonden beschouwen, stelt het RIVM.

RIVM: 4520 nieuwe coronagevallen, stuk lager dan weekgemiddelde

Het RIVM meldt dat tussen vrijdag- en zaterdagochtend 4520 nieuwe coronagevallen aan het licht zijn gekomen. Dat zijn er voor de zevende dag op rij minder dan het weekgemiddelde. Afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 5794 nieuwe coronagevallen per dag gemeld.

Het aantal coronagevallen neemt per week gestaag af. In totaal werden afgelopen zondag tot en met zaterdag 40.561 mensen positief getest. In de week van 2 tot en met 8 mei werden in totaal 51.382 mensen positief getest en in de laatste zeven dagen van april waren dat er 49.075.

Het RIVM noteerde 13 sterfgevallen door Covid-19 tussen vrijdag en zaterdag. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. In totaal stierven tot dusver meer dan 17.400 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting. Sinds het begin van de uitbraak werden landelijk al bijna 1,59 miljoen mensen positief getest. Waarschijnlijk komt dat aantal zondag of maandag boven de 1,6 miljoen uit.

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen weer gedaald

Het aantal coronapatiënten dat op een verpleegafdeling of intensive care ligt is weer gedaald. Ziekenhuizen behandelen nu 2183 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het laagste aantal sinds 21 maart.

Ten opzichte van vrijdag daalde het aantal opgenomen coronapatiënten met 67. Op de verpleegafdelingen zijn 49 beden vrijgekomen ten opzichte van een dag eerder. Op die vleugels liggen nu 1473 coronapatiënten. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde met 18 naar 710. Het is de tiende achtereenvolgende dag waarop het aantal ic-patiënten met corona daalt.

Het aantal nieuwe opnames is wel licht gestegen vergeleken met een dag eerder. In de afgelopen 24 uur zijn 260 coronapatiënten op een verpleegafdeling of intensive care beland, 97 meer dan de vorige dag. Vrijdag kwamen er nog 163 nieuwe patiënten bij. Volgens cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) kwamen er de afgelopen 24 uur op de verpleegafdelingen 220 nieuwe patiënten bij, en op de ic's 40. Gemiddeld zijn er deze week minder Covid-patiënten opgenomen in het ziekenhuis.

Volgens het LCPS volgt het aantal coronapatiënten op de ic een licht dalende trend, maar blijft de Covid-bezetting hoog. 'De reguliere zorg staat nog onder druk', aldus het LCPS. 'De instroom in de ziekenhuizen daalt deze week gestaag verder. We verwachten dat de ziekenhuisbezetting in de komende week eveneens verder zal dalen.'

Nederlander maakt haast met vakantie

Veel Nederlanders willen zo snel mogelijk op vakantie nu de overheid een handvol landen als veilig genoeg heeft bestempeld. Niet-essentiële reizen zijn na een aanpassing van de reisadviezen weer mogelijk naar vakantiebestemmingen als Ibiza, Aruba, Curaçao en een groot aantal Griekse eilanden. Dit zorgt voor grote drukte bij reisorganisaties, waar sommige klanten al vakanties boeken die over een paar weken beginnen.

'We zagen al dat het heel druk was voor de zomerboekingen. Nu het helemaal bevestigd is, worden al op de veel kortere termijn boekingen gedaan. Het is echt last minute. Dan hebben we het over eind mei', zegt een woordvoerster van TUI. Op reisbureaus van de touroperator is het volgens haar een komen en gaan van klanten en ook de callcenters hebben het druk. Veel gehoorde vakantiebestemmingen zijn Griekenland, Curaçao en Gran Canaria.

Branchegenoot Corendon merkt ook dat boekingen naar voren verschuiven. 'Verreweg de meeste boekingen zijn voor de zomervakantie, waarbij juli nu de meest populaire maand is. Tot voor kort was dat augustus. De consument durft nu dus ook weer te boeken voor het begin van de schoolvakanties', meldt het bedrijf. Een zegsvrouw merkt daarbij op dat het bijna allemaal nieuwe boekingen zijn, dus geen vervangende vakanties voor reizigers die een voucher hebben gekregen.

Het reisadvies voor onder meer Curaçao is versoepeld | Foto: John van der Tol

'Veel ouders zouden hun kind laten vaccineren'

Meer dan de helft (59 procent) van de Nederlanders zou zijn of haar kind laten vaccineren tegen het coronavirus wanneer dat zou kunnen. Dat is de uitkomst van een representatief onderzoek onder bijna 3000 deelnemers aan het Hart van Nederland-panel.

De discussie over het wel of niet inenten van kinderen laait op nu deze week in Amerika het vaccin is goedgekeurd voor kinderen vanaf 12 jaar. Ook Duitsland en Frankrijk denken daarover na. Het zou bijvoorbeeld nodig kunnen zijn in gezinnen met kwetsbare familieleden.

Bijna zestig procent van de ondervraagden ziet dit wel zitten. Toch vindt 34 procent van de respondenten dat het geen zin heeft om kinderen te vaccineren. Reden: ze worden niet of nauwelijks ziek van het coronavirus en de kans is klein(er) dat ze het overbrengen.

LAKS is bang dat meer eindexamenleerlingen zakken

Scholierenorganisatie LAKS is bang dat scholieren zich niet goed hebben kunnen voorbereiden op de centrale eindexamens, die maandag beginnen. 'Door alle coronamaatregelen is het de vraag of leerlingen er klaar voor zijn. Wij hebben ervoor gepleit de eindexamens anders te houden, bijvoorbeeld door alleen de kernvakken te toetsen. De mentale gesteldheid van jongeren is achteruit gegaan en dan onthoud je dingen minder goed. We krijgen veel meldingen van jongeren die stress voelen over de examens. We hopen het niet terug te zien in de resultaten, maar we zijn er wel bang voor dat meer scholieren dan gebruikelijk zullen zakken', zegt een woordvoerder van LAKS.

Kabinet blijft reizen naar meeste Europese vakantielanden ontraden

Het kabinet blijft reizen naar de meeste Europese landen ontraden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakte zaterdagochtend vroeg bekend dat reizen naar vier EU-landen weer mogelijk wordt. Ook naar een aantal regio's mogen Nederlanders weer op vakantie gaan.

Reizen kan weer naar Finland, Ierland, Malta, Portugal (inclusief de Azoren en Madeira). Verder gaat het om de Noord- en Zuid-Egeïsche eilanden en Ionische eilanden (Griekenland), de Balearen en Canarische eilanden (Spanje). Deze landen en regio's gaan van oranje naar geel. Dat geldt ook voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Rwanda en Thailand. Saba en Sint Eustatius krijgen de code groen.

De ANWB vindt het versoepelde reisadvies een goede eerste stap die ervoor zorgt dat mensen weer op vakantie zullen gaan. 'Maar ik moet er wel bij zeggen: het is nog niet zorgeloos, het is echt een eerste stap', zegt Marjon Kaper, directeur van ANWB Reizen, zaterdagochtend in het NOS Radio 1 Journaal.

Aantal fysio-behandelingen voor coronaklachten verdubbeld

Het aantal Nederlanders dat fysiotherapie nodig heeft voor de behandeling van langdurige coronaklachten is sinds de jaarwisseling ruim verdubbeld. Dat bevestigt een woordvoerder van beroepsvereniging Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) na een bericht in het AD.

Tussen de 60.000 en 75.000 mensen krijgen fysio, zo blijkt uit een berekening op basis van gegevens uit de Landelijke Database Fysiotherapie, waarin een deel van de Nederlandse fysiotherapeuten bijhoudt welke behandelingen ze uitvoeren. Eind vorig jaar kregen naar schatting 28.000 ex-coronapatiënten hulp van een fysiotherapeut.

Residentie Orkest treedt op in Zuiderstrandtheater

Meer dan 600 mensen onder wie demissionair cultuurminister Ingrid van Engelshoven hebben vrijdagavond in het Zuiderstrandtheater in Scheveningen een concert bijgewoond van het Residentie Orkest onder leiding van dirigent Richard Egarr. Het was een zogenoemd Fieldlab-evenement, dat moet uitwijzen hoe dergelijke uitvoeringen ondanks de coronacrisis weer veilig en met publiek kunnen worden gegeven.

Het was na twee andere binnenevenementen, een cabaretvoorstelling en een congres in het Beatrix Theater in Utrecht, de drukste bijeenkomst in zijn soort. In totaal zijn er al wel meer dan een dozijn Fieldlabs gehouden. Er zullen er nog enkele volgen.

Het Residentie Orkest in het Zuiderstrandtheater | Foto: ANP

'Coronasteun voor bedrijven blijft ook na de zomer'

Steunpakketten om bedrijven en ondernemers door de coronacrisis te helpen blijven voorlopig nog bestaan. Dat meldt De Telegraaf zaterdag. Het demissionaire kabinet is volgens bronnen bereid tot het einde van dit jaar steun te geven.

Ondernemers mogen daardoor later beginnen met terugbetalen van de belastingschulden. Ook krijgen ze er langer de tijd voor. Volgens de krant is er voorlopig nog geen politiek draagvlak is om de steun af te bouwen.

Coronakaart

Check hier hoeveel besmettingen er zijn in jouw gemeente.