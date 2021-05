Deze bodybuilders mogen weer binnen sporten, maar willen ze dat wel?

Het ziet er naar uit dat de sportscholen weer open mogen vanaf woensdag. 'Natuurlijk zijn we daar blij mee. Ik heb in mijn sportschool heel veel apparaten staan. Maar we blijven ook nog gedeeltelijk buiten. Dat is beter voor de doorstroom en veel sporters vinden het prettiger om buiten te fitnessen.'

'Ik blijf net zo lief buiten trainen, lekker fris' | Foto: Omroep West

In de sportschool van Remco komen veel bodybuilders. Voor hen is niet sporten geen optie. 'Zelfs in de sneeuw stonden we hier buiten te trainen,' vertelt Julia Heerenveen. 'Ik ga in oktober van dit jaar meedoen aan de Ms. Olympia (een jaarlijkse bobybuildingwedstrijd voor vrouwen, red.) in de VS en in september moet ik naar Polen voor een wedstrijd. Al is het -20, ik blijf wel sporten,' vertelt Julia terwijl ze een dumbbell van 25 kilo pakt.

Creatief met zelfgemaakte fitnessapparaten

Naast één van de zeecontainers staat een zelfgemaakt fitnessapparaat van hout. Met touwen en kettingen kunnen er gewichten aan gehangen worden zodat de verschillende spiergroepen getraind kunnen worden. 'We noemen het hier ook wel onze prisongym,' zegt Remco. 'We moesten toch ook wel creatief zijn zodat we hier buiten konden blijven sporten. Gelukkig ben ik best handig.'

Nog een paar dagen moeten de sporters de elementen trotseren. |Foto: Omroep West

'Helaas zijn fitnessapparaten niet gemaakt voor de buitenlucht. Overal komt roest en het leer gaat kapot. Ik moet dat allemaal gaan vervangen met de tijd. Maar je wilt je klanten wel wat kunnen bieden hè. Blijven sporten is belangrijk. Persoonlijk vind ik dat de sportscholen nooit dicht hadden gemogen. Door te blijven sporten werk je aan je weerstand. Sporten is tijdens deze pandemie een deel van de oplossing, naar mijn mening. In mijn sportschool mag ook iedereen boven de 70 jaar doordeweeks tussen 9 en 12 uur gratis sporten. Als ondernemer werk ik niet alleen om geld te verdienen, maar ik wil ook een maatschappelijke functie vervullen.'

Zelfs de kerstboom staat er nog

Voor de deur van deze sportschool hangt nu nog een groter banner met 'verboden toegang' erop. 'Dat was helaas nodig zodat mijn leden niet naar binnen zouden gaan', zegt Remco. Eenmaal binnen is ook duidelijk te zien dat de sportschool al maanden niet in gebruik is geweest. 'We zijn in december naar buiten gegaan met de fitnessapparaten. Zelfs de kerstboom staat er nog. Dat gaan we allemaal weer netjes maken zodat iedereen hier over een paar dagen zich weer in het zweet kan werken. Ik kan niet wachten.'

