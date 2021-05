Het seizoen dat ADO derde werd: 'Ajax droop met de staart tussen de benen af'

In zijn jeugd speelde Pas met spelers als Theo van der Burgh, Aad Mansveld en Dick Advocaat. 'Later kwamen we toch allemaal ver in de voetballerij', zegt hij met gepaste trots. Met die drie andere Haagse jongens speelde Pas in het seizoen 1970/1971 lang mee om het landskampioenschap. Dat tekende zich al vroeg in het seizoen af. Op 6 september 1970 kwam regerend landskampioen Ajax op bezoek in het Zuiderpark.

'We hadden een enorme hekel aan Ajax', zegt Pas over de wedstrijd. 'Het was een arrogant zooitje. Ze kwamen met een air naar binnen toe, dus wij waren tot op het bot gemotiveerd om die wedstrijd over de streep te trekken. Daarnaast was het toentertijd moeilijk om in het Zuiderpark te winnen. Ajax en Feyenoord kwamen met stront in de broek naar Den Haag.'

'Ajax droop met de staart tussen de benen af'

Ongeveer 25.000 supporters zaten op die zondagmiddag in september in het Zuiderpark. 'Dan krijg je vleugeltjes', zegt Pas. 'Op wilskracht en als eenheid speelden we die wedstrijd uit. Niemand trok zijn poot terug. Het stond als een huis en doelman Ton Thie heeft heel veel reddingen verricht.'

De Haage equipe won uiteindelijk met 1-0 door een doelpunt van Lex Schoenmaker. 'Ajax droop met de staart tussen de benen af', weet Pas vijftig jaar later nog. 'Iets wat ik graag zie bij die Mokumers.'

Filmbeelden van vroeger brengen het verleden dichterbij. Met persoonlijke verhalen komen deze beelden nog meer tot leven. Daarom is het Haags Gemeentearchief het filmproject 'Ik was erbij: verhalen uit de stad' begonnen. Van een selectie beelden uit de eigen film- en videocollectie van het Haags Gemeentearchief zijn twaalf afleveringen gemaakt van een historische gebeurtenis. Het resultaat is een serie korte films waarin ooggetuigen hun persoonlijke verhaal bij de beelden vertellen. Met deze verhalen uit de stad wordt opvallend historisch Haags filmmateriaal tot leven gebracht. 'Ik was erbij' is dinsdag om 17.15 uur op TV West te zien en wordt elk uur herhaald.

