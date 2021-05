Olympische droom Mark Caljouw in vervulling: 'Geen medaille, maar ook geen toerist'

Officieel is het nog niet helemaal, want de bevestiging dat hij in augustus uitgezonden wordt naar Tokio (Japan), heeft Caljouw nog niet ontvangen van sportkoepel NOC*NSF. Maar de vereiste plek in de top-20 van de wereldranglijst kan hem naar eigen zeggen niet meer ontgaan. 'We hebben zitten rekenen. Doordat het laatste toernooi in Maleisië is afgelast, is het niet meer mogelijk om mij in te halen op de ranglijst', weet hij zeker. 'Ik zit er 100 procent zeker bij.'

Op dit moment staat Mark Caljouw op de 29ste plek van de wereldranglijst, maar ieder land mag maximaal twee badmintonners afvaardigen naar de Olympische Spelen. Denemarken heeft - bijvoorbeeld - vijf spelers die hoger genoteerd staan dan Caljouw. Alleen de twee besten maken deel uit van de geschoonde wereldranglijst. Zo staat Caljouw op die geschoonde ranglijst momenteel in de top-20.

25 jaar geleden

Ron Michiels was in 1996 de laatste mannelijke Nederlandse badmintonner op de Olympische Spelen. Voormalige topspelers als Eric Pang en Gouwenaar Dicky Palijama slaagden er nooit in zich te kwalificeren. 'NOC*NSF vaardigt je niet zomaar af, de kwalificatielat ligt heel hoog', legt de Rijswijker uit. 'Nederland is geen groot badmintonland, dan blijft het heel lastig om je te plaatsen.'

Wat zijn kansen zijn? 'Ik zal niet voor een medaille gaan', antwoordt hij eerlijk. 'Ik denk dat ik voor een leuke verrassing kan zorgen. Ik wil het beste van mezelf ooit laten zien en presteren. Ik wil geen toerist zijn.'

