Stoplicht bij ingang van winkels: 'Vooral voor zelfstandig ondernemers een uitkomst'

Het stoplicht telt geen mensen, dat moeten winkeliers zelf doen, legt Edwin Lustig uit. 'Het is kinderlijk eenvoudig. De winkelier heeft een afstandsbediening zoals je die voor een garagedeur gebruikt. Op het moment dat je denkt: het is nu te druk binnen, dan zet je het licht op rood. En met één klik ook weer op groen.' Het stoplicht kost in tegenstelling tot dure mensentellers zo'n 200 euro.

Hoe kom je op het idee? 'We zagen dat winkeliers worstelden met het aantal mensen in hun zaak tellen. Iemand bij de deur zetten is heel duur. En de bestaande techniek om mensen te tellen ook. Dan praat je over duizenden euro's. En toen dachten we: hoe kunnen we dit zo eenvoudig mogelijk maken?'

Het stoplicht van Groene Vingers in Delft | Foto: Omroep West

Fors ingekocht

Bruna, Primera en Gall & Gall hebben al fors ingekocht. 'Maar vooral zelfstandig ondernemers waren op zoek naar de oplossing en sprongen er als eerst op. Die willen geen duizenden euro's uitgeven aan iets wat je mogelijk maar kort gebruikt,' zegt Lustig.

Bij woonwinkel Groene Vingers in Delft gebruiken ze het stoplicht al een tijdje. 'We doen het met mandjes erbij. We tellen de mandjes en als die op zijn, zetten we het stoplicht op rood', zegt medewerkster Amber Geurts. 'Het is heel fijn, we zijn er echt blij mee.' Ook klanten reageren positief. 'Ik vind het goed dat erop gelet wordt dat het niet te druk wordt in de winkel en hoe ze dat doen, maakt me niet zoveel uit', zegt een klant van de woonwinkel.

