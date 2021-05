Verbod op verkoop en gebruik van lachgas in heel Leiden

Lenferink kondigde het verbod afgelopen maandag aan bij het maandelijkse gesprek met de burgemeester van Sleutelstad: 'Waarschijnlijk gaat het deze week of volgende week in.' Nu is het besluit gevallen, zaterdag is het verbod ingegaan. 'Het past in de landelijke drugswetgeving. Die is primair gericht op de volksgezondheid, maar daarnaast ook op het voorkomen van criminaliteit. Drugshandel is namelijk een belangrijke inkomstenbron voor criminelen.'

Het verbod geldt voor het totale grondgebied van de gemeente Leiden. De overlast is wijdverspreid over de stad, dus het aanwijzen van specifieke verbodsgebieden vindt de gemeente niet genoeg. Bovendien is een totaalverbod makkelijk te handhaven. In september vorig jaar werd de Leidse binnenstad al aangewezen als gebied waar lachgasgebruik niet is toegestaan.

