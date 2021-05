Doodgestoken Myron (17) herdacht: 'Dit wens ik geen enkele ouder toe'

Myron werd op donderdagavond 6 mei neergestoken voor een supermarkt op de Rijswijkseweg. Ferhat Yildirim, eigenaar van de supermarkt, hoorde een ruzie en zag daarna het slachtoffer liggen. 'Hij was in zijn zij gestoken onder zijn ribben', vertelde hij eerder aan Omroep West. Ook buurtbewoners kregen het steekincident mee. 'Ik hoorde mensen gillen: hé wat doe je nou?', zei een bewoonster van een huis boven de winkels. Eerst sloeg ze er geen acht op: 'We hebben hier altijd last van hangjongeren'. Maar toen ze besloot te kijken zag ze de politie op de stoep en de reanimatie van het slachtoffer. Dat mocht niet meer baten: de 17-jarige jongen overleed op straat.

Er is een grote groep mensen op de herdenking af gekomen | Foto: John van der Tol

Een paar uur na de dodelijke steekpartij hield de politie drie verdachten aan. Twee van hen, een 21-jarige man uit Delft en een 17-jarige vrouw uit Den Haag, zaten in een Opel Insignia die door getuigen was omschreven. Agenten zagen die auto rijden op de Erasmusbrug in Rotterdam. Later op de avond heeft zich ook nog een 20-jarige man uit Den Haag gemeld aan een politiebureau. De rechter-commissaris heeft eerder deze week besloten dat de twee mannen nog tenminste 14 dagen in voorarrest blijven.

