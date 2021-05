Doodgestoken Myron (17) herdacht: 'Laat dat drillbeef en dat steken'

'Myron was als mijn kleine broertje', vertelde Lisandro tijdens de herdenking. 'Na de kerkdienst praatten we veel, hij was een open boek. Wat hij niet tegen zijn vader of moeder zei, zei hij tegen mij. Myron is heel anders dan hoe mensen denken. Dat drillbeef, of wat dan ook… laat dat man. Dat is hij niet, dat weet ik zeker', verwees hij naar de geruchten dat de steekpartij te maken zou hebben met een ruzie in de drillrapscene.

'Laat dat drillbeef en dat steken, wat heb je er aan? Iemands leven afnemen en dan zeggen: 'yo, ik heb een punt gescoord', is dat stoer tegenwoordig ofzo? Wat is er mis met sorry zeggen, elkaar een box geven en door één deur gaan? Alsjeblieft. Laat dit een wijze les zijn en maak jullie ouders trots', riep Lisandro op.

'Ouders, familie en vrienden gaan kapot'

Linda, het nichtje van Myron, beschreef de gevoelens van haar en haar familie. 'Het is onwerkelijk, het doet heel veel pijn. Wat ik jongeren wil meegeven is: leer hier alsjeblieft van, laat het niet nog een keer gebeuren. Anderhalf jaar geleden is precies op deze plek ook zoiets gebeurd. Het moet gewoon stoppen. Ouders, familie en vrienden gaan kapot. Focus je op je doelen, ga voor je toekomst. Dit soort dingen, het is allemaal niet nodig. Ik weet dat mijn neefje nu op een betere plek is, maar zo hoort het niet te zijn.'

Ook de dominee en een leraar uit de kerk van Myron spraken tijdens de herdenking. Zij omschreven de 17-jarige jongen als een 'hele lieve jongeman' en riepen ook iedereen op om te stoppen met het geweld.

Overleden op straat

Myron werd op donderdagavond 6 mei neergestoken voor een supermarkt op de Rijswijkseweg. Ferhat Yildirim, eigenaar van de supermarkt, hoorde een ruzie en zag daarna het slachtoffer liggen. 'Hij was in zijn zij gestoken onder zijn ribben', vertelde hij eerder aan Omroep West. Ook buurtbewoners kregen het steekincident mee. 'Ik hoorde mensen gillen: hé wat doe je nou?', zei een bewoonster van een huis boven de winkels. Eerst sloeg ze er geen acht op: 'We hebben hier altijd last van hangjongeren'. Maar toen ze besloot te kijken zag ze de politie op de stoep en de reanimatie van het slachtoffer. Dat mocht niet meer baten: de 17-jarige jongen overleed op straat.

Er is een grote groep mensen op de herdenking af gekomen | Foto: John van der Tol

Een paar uur na de dodelijke steekpartij hield de politie drie verdachten aan. Twee van hen, een 21-jarige man uit Delft en een 17-jarige vrouw uit Den Haag, zaten in een Opel Insignia die door getuigen was omschreven. Agenten zagen die auto rijden op de Erasmusbrug in Rotterdam. Later op de avond heeft zich ook nog een 20-jarige man uit Den Haag gemeld aan een politiebureau. De rechter-commissaris heeft eerder deze week besloten dat de twee mannen nog tenminste 14 dagen in voorarrest blijven.

