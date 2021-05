Kandidaat-koper WSH wil schoon schip maken bij ADO: 'Portefeuilles inleveren en opstappen'

De huidige beleidsmakers van ADO Den Haag moeten hun verantwoordelijkheid nemen en opstappen. Dat vindt kandidaat-koper World Soccer Holdings (WSH). De Amerikaanse investeringsmaatschappij zegt ondanks de degradatie en de gestarte WHOA-procedure nog altijd geïnteresseerd te zijn om ADO over te nemen van United Vansen. Daarnaast is de overnamegegadigde bereid om het Cars Jeans Stadion te kopen van de gemeente Den Haag.

Wat is nu de stand van zaken rond de overname van ADO Den Haag? Vanuit de Verenigde Staten reageerde Bob Heere, woordvoerder van World Soccer Holdings, zaterdag in de uitzending van Radio West Sport.

Hoe heb jij vanuit Amerika de degradatie beleefd?

'Jammer en vervelend. Net als je weer hoop krijgt, wordt daar in 45 minuten een einde aan gemaakt.' ADO degradeerde donderdag na de thuisnederlaag (1-4) tegen Willem II. Halverwege deze cruciale wedstrijd stond het al 0-3. 'Wij gingen er al vanuit dat ADO naar de eerste divisie zou gaan, maar we kregen toch hoop.' Heere doelt op de recente zeges op Feyenoord en PEC Zwolle. 'Helaas, toch niet. We zijn weer terug bij het moment dat we begonnen.'

Hoe staat het met de overname van de aandelen?

'De WHOA-procedure is nieuw en het is heel onduidelijk voor ons hoe het gaat. Wij zijn geïnformeerd dat de herstructureringsdeskundige, die het proces begeleidt, contact met ons gaat opnemen. Dat is mooi, daar bereiden wij ons op voor.' Het is aan de rechter om dat binnen nu en anderhalve week te doen. 'Het is afwachten hoe dat gaat proces werkt. Welke rol de aandelen daarin spelen, is niet duidelijk. Die zijn in beslaggenomen, maar nog niet geveild. Worden die hier dan in verwerkt? Dat is onduidelijk.'

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) helpt bedrijven die door hoge schulden failliet dreigen te gaan, terwijl ze nog wel levensvatbare bedrijfsactiviteiten hebben. Door hun schulden te reorganiseren, kunnen deze bedrijven door. Tot 1 januari 2021 gold dat er alleen een akkoord was wanneer alle schuldeisers en aandeelhouders instemden. Wanneer één schuldeiser of aandeelhouder dwarslag, kon dit leiden tot een faillissement. Nu is het zo dat partijen die niet met het akkoord hebben ingestemd, toch aan het akkoord kunnen worden gebonden. Dit wordt ook wel een dwangakkoord genoemd.

Volgens Heere moet World Soccer Holdings op 15 juni een begroting hebben ingeleverd en uiterlijk op 1 november de schuld van ADO Den Haag hebben teruggebracht tot 2 miljoen euro. 'Onze interesse is nog heel concreet. Wij zien er een heel mooi verhaal in. Wij volgen het proces nauwgezet en zijn druk bezig met de voorbereidingen aan onze kant.'

Wie zitten achter World Soccer Holdings en hoeveel geld is er?

'Een klein groepje mensen dat World Soccer Holdings aan de voorkant managet.' De Nederlander Bob Heere is een van hen. 'Daar zitten investeerders en experts omheen die geloven in onze capaciteiten om dit te doen.'

De Amerikaan Steve Demetrioui is de grote man achter World Soccer Holdings. Zijn familie is al eigenaar van een basketbalteam in de divisie onder de NBA. 'De familie is heel geïnteresseerd in voetbal en gelooft in ons, en in ons netwerk. Dat is in de afgelopen weken geformaliseerd. Dat was eigenlijk al het geval toen wij de e-mail naar ADO stuurden (in april, red.). Helaas werd de dag daarna die WHOA-procedure gestart.'

Wij weten nog niet genoeg van de club om te weten hoeveel geld nodig is om de club weer mooi te krijgen. - Bob Heere

'Het privékapitaal van deze familie is groot en wij weten dat wij genoeg hebben. Het gaat erom hoeveel geld nodig is en hoeveel geld je bereid bent om erin te stoppen.' World Soccer Holdings wil 3,6 miljoen euro neerleggen om de schuld af te lossen en 2 miljoen euro inbrengen om de acute liquiditeitsproblemen van de club te verhelpen. 'Maar daarna is het nog lastig in te schatten. Wij weten nog niet genoeg van de club om te weten hoeveel geld nodig is om de club weer mooi te krijgen.'

Is er contact met de gemeente Den Haag geweest?

'Helaas niet tussen ons en de politiek. Wij hadden eigenlijk gehoopt dat met ons aanbod de WHOA-procedure was uitgesteld, zodat we met de gemeente hadden kunnen bespreken over hoe zij erin staan.'

Op dit moment is de gemeente eigenaar van het stadion van ADO Den Haag. 'Wij willen best investeren in het stadion en het stadion overnemen.'

'Van wat ik begrijp heeft de gemeente eigenlijk het liefst even niets met de club te maken. Dan is het misschien wel de beste oplossing om het stadion te kopen, dan zijn ze er helemaal uit.'

Kun je de plannen van World Soccer Holdings in een paar zinnen samenvatten?

'Voor de eerste fase moet je schoon schip maken en de mensen die er nu zitten moeten hun verantwoordelijkheid nemen voor wat er gebeurd is. Zij moeten hun portefeuilles inleveren en opstappen. Opnieuw beginnen.'

Niet roepen dat je binnen een jaar terug bent in de eredivisie - Bob Heere

'Wij geloven er heel erg in dat je voor de lange termijn moet bouwen. Geen paniekaankopen, niet roepen dat je binnen een jaar terug bent in de eredivisie, maar investeren in de jeugdopleiding.'

'De club moet vanaf de grond opgebouwd worden', zoals bij AZ is gebeurd. 'Door te investeren in de opleiding ben je niet afhankelijk van huurlingen, paniekaankopen en makelaars. Je wilt een gezond bedrijfsmodel hebben met daarbovenop extra geld voor transfers.'

