Kades langs gracht dieronvriendelijk: 'Halen dode katten uit het water'

Een kat in de Haagse gracht | Foto: Dierenambulance

Er moeten betere maatregelen komen voor de dieronvriendelijke kades. Dat vinden de Dierenambulance en de Partij voor de Dieren in Den Haag. Veelal zijn de gracht en de kades gescheiden met een dikke reep beton of ijzer, waardoor dieren niet makkelijk op de kant kunnen komen en daardoor kunnen verdrinken.

Willemsvaartschipper Chris Schram zag ook dat dieren problemen hebben de hoge kades. 'Zodra vogels het ei uit komen, zijn ze niet meteen in staat om te vliegen, maar hun moeder neemt ze dan wel mee het water in', vertelt hij. 'Dan is het zwem, zwem, zwem, zwem, zwem, moe en afgelopen.'

De Dierenambulance onderstreept dat dieren snel in het nauw kunnen raken in de Haagse grachten. 'We halen soms dode katten uit het water', vertelt Anouk Korporaal van Dierenambulance Den Haag tegen mediapartner Den Haag FM. Er zijn ook succesverhalen waarbij de kat wordt gered, maar daardoor kan een kat een flink trauma oplopen.

Plankje aan diggelen

Schram nam na zijn observaties contact op met de Partij voor de Dieren, die toevallig al met een plan bezig was. De partij gaat schriftelijke vragen stellen en zoekt naar oplossingen. 'Je zou kunnen denken aan scheepstouwen, waardoor katten uit het water kunnen klimmen', vertelt raadslid Robin Smit. Dit soort touwen worden nu al gebruikt in de gemeente Leiden.

De gemeente heeft plankjes neergelegd in het water, zodat meerkoeten daar hun nestje op kunnen maken en katten een tijdelijke toevlucht in vinden, maar er is maar één hard varende boot nodig om dat plankje aan diggelen te helpen. Smit heeft hier ook een oplossing voor gevonden, afgekeken van de gemeente Delft. 'Daar heb je de wallies, dat zijn ijzeren plankjes die veel meer stabiliteit geven om bijvoorbeeld nesten op te bouwen.'

Minst belangrijk

'Als je als bezoeker van een rondvaart van die eendjes ziet die uitgeput zijn en ten onder gaan, is dat ook niet goed voor de stad', besluit Schram. 'Dat is het minst belangrijk', voegt Schram daar snel aan toe, 'want voor die vogeltje is het helemaal sneu.'

