ADO neemt in mineur afscheid van eredivisie; FC Twente met 3-2 te sterk

Donderdag 13 mei 2021: het werd een zwarte dag voor ADO Den Haag. De 1-4 nederlaag tegen Willem II betekende de vijfde degradatie in de Haagse clubhistorie, waarmee ADO na dertien seizoenen afscheid neemt van de eredivisie. Toch moest de ploeg van Ruud Brood zich op bezoek bij FC Twente nog één maal opmaken voor een laatste kunstje, om zo nog enigszins met opgeheven hoofd de Keuken Kampioen Divisie te betreden.

Bij FC Twente stond Tyronne Ebuehi (r) in de basis I Foto: Soccrates Images

Dat beide ploegen nergens meer om speelden, was in de Grolsch Veste overduidelijk. Het leek een slaapverwekkende afscheidstournee te worden, maar daar dacht John Goossens toch anders over. De middenvelder scoorde al twee keer eerder het eredivisiedoelpunt van het jaar en nomineerde zichzelf zondagmiddag opnieuw.

Alles Door Oefening wordt Einde Oefening

Een indraaiende hoekschop van de middenvelder vloog in een keer de kruising in, waardoor hij zijn ploeg op een 0-1 voorsprong zette. Amper een paar minuten later verdubbelde hij zelfs de score door van grote afstand uit te halen. FC Twente-doelman Joël Drommel hielp de degradant door te grabbelen en de Hagenezen zo een positief gevoel te geven na een horrorjaar.

John Goossens scoorde het doelpunt van het jaar I Foto: Soccrates Images

Alles Door Oefening veranderde het afgelopen seizoen in Einde Oefening, iets wat er in de slotminuten van de eerste helft vanaf spatte. Zo snel als ADO voorkwam, stond het alweer 2-2. Daan Rots maakte de aansluitingstreffer voor de Enschedeërs, waarna Luciano Narsingh, na een handsbal van Boy Kemper, vanaf de stip de gelijkmaker tegen de touwen schoot.

Achttiende plaats

Na rust kregen zowel ADO als Twente kansen om raak te schieten. Vooral Twente-spits Rots beleefde een ongelukkige middag. Meerdere malen faalde de aanvaller in zijn afronding. Ook Goossens was dicht bij de winnende. Waar zijn eerdere pogingen nog het doel in vlogen, knalde hij een vrije trap van grote afstand maar rakelings naast.

Luciano Narsingh scoorde namens FC Twente I Foto: Soccrates Images

ADO gaat dit seizoen niet alleen de boeken in als minst scorende ploeg met maar 29 doelpunten, maar ook als nummer laatst. Virtueel stond de Haagse ploeg nog even op plek zeventien, maar door een doelpunt van Dario Dumic stapten Ruud Brood en zijn mannen ook in Twente met lege handen van het veld.

Scoreverloop FC Twente - ADO Den Haag: 3-2

30. 0-1 Goossens

38. 0-2 Goossens

40. 1-2 Rots

45. 2-2 Narsingh

84. 3-2 Dumic

Opstelling FC Twente: Drommel; Smal; Brama; Menig; Oosterwolde; Zerrouki; Ebuehi; Narsingh (Ilic); Bosch (Van Leeuwen); Rots; Dumic

Opstelling ADO Den Haag: Fraisl; Kemper; Goossens (Severina); El Khayati (Pascu); Seedorf; De Boer (Vejinovic); Pinas (Esajas); Besuijen (Adekanye); Kramer; Mokhtar; Zuiverloon

Scheidsrechter: Dennis Higler

Gele kaart: Menig; Bosch (FC Twente) Vejinovic (ADO Den Haag)

Rode kaart: -

LEES OOK: Kandidaat-koper WSH wil schoon schip maken bij ADO: 'Portefeuilles inleveren en opstappen'