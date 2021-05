Hoe ziet ADO er volgend seizoen uit? 'De types moeten passen bij het voetbal dat we willen spelen'

Het was een harde klap voor alles en iedereen met een groen-geel hart toen ADO Den Haag afgelopen donderdag, door een 1-4 nederlaag tegen Willem II, na dertien jaar degradeerde uit de eredivisie. Met een 'verplicht nummer' tegen FC Twente in de laatste speelronde moest de ploeg van Brood trachten om het seizoen nog enigszins positief af te sluiten.

'Natuurlijk kostte het energie om iedereen weer op scherp te zetten', zegt de trainer na afloop. 'We hebben met elkaar afgesproken om het goed af te sluiten en dat zag ik de eerste helft ook terug. In de tweede helft hebben we onszelf te kort gedaan. Daar baal je van.'

'Nog niet met volgend jaar bezig'

Hoe de Haagse selectie er volgend seizoen uitziet en of Brood zich dan nog steeds trainer van ADO mag noemen, is nog niet bekend. Voor nu vindt hij het vooral belangrijk dat de club een goede structuur krijgt om van daaruit verder te werken.

'Ik ben nog niet met volgend jaar bezig. Binnenkort gaan we met elkaar bespreken wat we gaan doen. Sommige spelers gaan weg en anderen blijven, maar als ik je een lijst moest geven met zaakwaarnemers die mij hebben gebeld, hadden we nu al drie elftallen.'

Mike van Duinen en Thomas Verheydt naar ADO?

In Den Haag en omstreken zingen al langer de namen van PEC Zwolle-spits Mike van Duinen en Almere City-spits Thomas Verheydt rond, met wie zelfs al gesprekken zouden zijn gevoerd. 'Niet met mij', reageert Brood op de geruchten. 'We zullen kijken naar wat voor types we nodig hebben om de missie te doen slagen om terug te keren. Het moet bij het voetbal passen dat we willen spelen.'

De kans dat Shaquille Pinas zondagmiddag tegen FC Twente zijn laatste wedstrijd in Haagse dienst heeft gespeeld, lijkt behoorlijk groot. De verdediger heeft een aflopend contract en wil graag een volgende stap in zijn carrière maken. 'Dit zou zeker mijn laatste wedstrijd voor ADO Den Haag kunnen zijn geweest', zegt hij na afloop.

'Er is iets op mijn pad gekomen'

'Elke speler heeft ambities en wil zoveel mogelijk uit zijn carrière halen, die ambities heb ik ook. Er is inmiddels iets op mijn pad gekomen en ik moet nu de beslissing maken wat de volgende stap gaat worden. Dat zal de komende tijd duidelijk worden. Ik heb in ieder geval vier mooie en leerzame seizoenen meegemaakt bij ADO', sluit Pinas af.

