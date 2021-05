Oeverzwaluwen strijken neer in oude zwemplas: 'Ze broeden in speciale wand'

Het Kraaiennest was altijd een zwemplas. Om hier een vogelparadijs van te maken, is vorig jaar het waterpeil verlaagd, zodat er een plas-draslocatie is ontstaan. Dit moet er voor zorgen dat bekende en minder bekende vogelsoorten in het natuurgebied neerstrijken.

Het lijkt een schot in de roos te zijn, want er worden steeds meer weidevogels, zangvogels en steltlopers gesignaleerd. Zo werden er eerder dit jaar al bijna tweehonderd grutto's gezien. De vogels overwinteren in Afrika en rusten dan in ons land uit om aan te sterken en te broeden.

Willen uitzicht

Om dit broeden gemakkelijker te maken heeft de plas een speciale betonnen wand gekregen. In de wand zijn diverse gaten gemaakt voor de zwaluwen. 'Twintig paar oeverzwaluwen hebben zich nu genesteld in de wand', vertelt plas- en weidevogelexpert John Kleijweg tegen mediapartner WOS.

Kleijweg is een van de initiatiefnemers van de plas. Hij legt uit hoe de zwaluwen de wand gebruiken. 'Het is betonnen wand met zand erachter. De zwaluwen graven daar zelf een gang van 50 centimeter tot een meter diep. Omdat ze uitzicht willen, is de wand een nabootsing van de natuur en kunnen ze hier twee keer broeden.'

