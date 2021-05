Eindexamens van start: wat als je juist nu in quarantaine moet?

De eindexamens gaan maandag van start. Het wordt een uniek examen, want door het coronavirus heeft het ministerie enkele maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat leerlingen toch een goede kans hebben om het examen te halen. Vijf vragen (en antwoorden) over de komende eindexamens.

1. Wat is er anders in vergelijking met een normaal eindexamen?

Het is voor scholieren een bijzonder jaar geweest. Ook het examen is hierdoor anders dan normaal. Vorig jaar heeft het ministerie besloten het centrale eindexamen helemaal niet door te laten gaan. Daar is dit jaar niet voor gekozen. Leerlingen moeten gewoon examen doen.

Wel heeft het ministerie de regels aangepast, waardoor leerlingen een grotere kans hebben om te slagen. Zo krijgen ze allemaal twee herkansingen in plaats van één. Daarnaast mogen leerlingen ook een onvoldoende wegstrepen van hun lijst, als dit ervoor zorgt dat ze wel slagen. Leerlingen moeten het volledige examen van het vak hebben afgelegd en het cijfer van het weggestreepte vak blijft wel zichtbaar op de eindlijst.

Bij het wegstrepen geldt echter één beperking. Het mag geen zogenoemd kernvak zijn. Dit zijn vakken die door de overheid als cruciaal worden gezien. Voor het vmbo is Nederlands een kernvak, voor havo en vwo zijn dit Nederlands en Engels en in sommige gevallen ook wiskunde.

Alleen voor het praktisch examen zijn er wel aanpassingen, legt Dennis Kortekaas, adjunct-directeur van het Fioretti College in Hillegom uit. 'Het is afhankelijk van het vak of de examens door kunnen gaan. Omdat het praktijkexamens zijn, kan dit niet altijd. Zo kunnen verplegers geen been verzorgen op anderhalve meter afstand. We proberen de praktische opdrachten zo veel mogelijk door te laten gaan, maar we hebben wel opdrachten of soms een heel examen moeten schrappen.'

2. Wat als een kandidaat ziek is of in quarantaine moet tijdens het examen?

Ook hier is aan gedacht. Leerlingen die het centraal examen niet kunnen maken, krijgen een nieuwe kans. Het tweede tijdvak, de periode waarin de herkansingen worden afgenomen, is dit jaar verlengd van vier naar tien dagen. Hierdoor kunnen leerlingen die komende weken ziek zouden zijn en niet naar school mogen komen, toch nog hun volledige examen afnemen.

Leerlingen mogen er ook voor kiezen om een of meer van hun vakken door te schuiven naar dit tweede tijdvak. Dit gaat trouwens niet ten koste van hun herkansing. Want er is dit jaar zelfs een derde tijdvak. Hierin kunnen leerlingen vakken herkansen waarvoor zij in het tweede tijdvak pas voor het eerst examen hebben afgelegd.

3. Moeten scholen veel dingen extra regelen dit jaar?

'Het is niet heel anders dan tijdens het schooljaar', vertelt Kortekaas. 'Leerlingen moeten anderhalve meter afstand houden in de klas. In de lessen is dat lastig en hebben we soms les moeten geven in gescheiden lokalen. Maar voor de examens wijken we uit naar de sporthal. Die is groot genoeg om alle leerlingen kwijt te kunnen. Voor ons is dat gelukkig niet anders dan andere jaren, maar ik weet van andere scholen dat ze het hier moeilijk mee hebben en soms uit moeten wijken.'

4. Zijn de scholieren minder goed voorbereid op het examen dan normaal?

Kortekaas is vol vertrouwen dat zijn leerlingen er net zo goed voorstaan als normaal. 'Het is een sober jaar geweest', vertelt hij. 'Allerlei buitenschoolse activiteiten mochten dit jaar vanwege corona niet doorgaan. Maar de lessen gingen wel door. Dit was gedeeltelijk online, maar waar het kon, hebben we dit ook fysiek gedaan. De focus lag hierdoor het hele jaar op de inhoud. We zijn daarom niet huiverig voor het examen en zijn vol vertrouwen dat ze er goed voorstaan. Wij hebben in ieder geval niet het idee dat ze een achterstand hebben in vergelijking met eerdere examenklassen.'

5. En de examenfeestjes? Kunnen die wel doorgaan?

Die kans is heel klein, maar Kortekaas houdt hoop. 'Deze groep leerlingen heeft al veel leuke activiteiten niet door zien gaan, dus we hopen echt dat we ze een bijzondere diploma-uitreiking kunnen geven. Maar dat zal afhankelijk zijn van de coronaregels. Als leerlingen dan nog steeds anderhalve meter afstand moeten houden binnen de school, dan zal het er niet in zitten. Met de toenemende vaccinatiegraad blijven we hoop houden, maar als ik heel eerlijk ben dan ziet het er niet naar uit dat er een groot feest kan komen als ze hun diploma krijgen.'

