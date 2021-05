Eindexamens van start: 'Nu doorbijten en daarna heb ik heerlijk vrij'

Toch betekent dat niet dat hij er met de pet naar gooit. Geconcentreerd zit hij in de eetkamer aan zijn wiskunde. 'Ik heb al vier proefexamens gedaan en die gingen best goed. Maar als ik dan even vrij neem dan schiet het ineens door mijn hoofd: hoe moet dat ook al weer en dan zoek ik het toch maar weer op.'

Bellen en appen met klasgenoten doet hij ook veel. 'Je kan elkaar dan even helpen of samen een stuk stof doornemen. Daarbij is het lekker om contact met elkaar te hebben. Even iets sociaals in plaats van in je eentje achter de laptop.'

Pup Sam helpt ontaspannen in examentijd

Pup Sam

Om te ontspannen gaat Jelle af en toe naar de golfbaan met zijn vader. Maar de grootste afleider is, gevraagd en ongevraagd, de pup Sam van 16 weken. 'Ik ga heel vaak even lopen met hem. Ook 's avonds laat met vrienden. Even een frisse neus halen.'

Jelle haalt tussen voorbereidingen eindexamen, regelmatig een frisse neus

Frisse neus of niet, het eindexamen zit steeds in Jelle zijn hoofd. Hij denkt ieder uur wel een keer 'gatver, was het maar voorbij'. 'Ik denk dan steeds dat ik even vol moet houden. Als ik geen herkansing heb, heb ik hierna een mega-lange vakantie.'

Corona eindexamen

Bang dat zijn examenpapiertje minder waard is door gebrekkig onderwijs in coronatijd is Jelle niet. 'Bij ons op school hebben ze er zoveel mogelijk aan gedaan om de eindexamenkandidaten op school les te geven. Das echt hartstikke fijn. Dus nee, mijn papiertje is straks even veel waard als dat van een ander jaar'.