Vogelopvang De Wulp overspoeld met jonge vogeltjes

Het is een kakofonie van geluid in het pand van de De Wulp aan de Heliotrooplaan in Den Haag. Het ene snaveltje heeft met een spuit nog niet een voedzaam papje naar binnen gewerkt of het volgende snaveltje dient zich alweer aan. De medewerkers zijn van 09.00 uur 's ochtends tot minimaal 21.00 uur 's avonds bezig met het voeden van de gulzige snaveltjes.

Medewerkster Shelly Rijpstra: 'We krijgen hier van allerlei soorten vogels binnen: koolmeesjes, pimpelmeesjes, heggenmusjes, kauwtjes, noem maar op.' Wat wel gelijk duidelijk wordt, is dat het vooral jonge vogeltjes zijn, maar dat is volgens De Wulp ook niet zo gek.

Vliegoefeningen op de grond

'Alle vogeltjes die je buiten ziet, zijn nestjes aan het bouwen', vertelt Sharon Lexmond van De Wulp. 'Dan worden er jonge vogeltjes geboren die uit hun nest springen om op de grond te gaan oefenen om gezonde vogels te worden en daarbij gaat wel eens wat mis.'

Met misgaan bedoelt Sharon katten, honden en vogels die de kleine vogeltjes zien als lekker hapje of leuk speeltje. En zo komen er de nodige kleine vogeltjes gehavend terecht bij De Wulp. Maar vaak blijkt er ook niet zoveel aan de hand te zijn als vogeltjes bij de opvang worden gebracht.

Veel vogeltjes komen onterecht bij De Wulp terecht

Sharon: 'Wat veel mensen niet weten, is dat jonge vogeltjes hun vliegoefeningen op de grond doen omdat het nest daarvoor te klein is. Dus daarom verlaten ze hun nest al terwijl ze pas een weekje later kunnen vliegen. Mensen zien zo'n vogeltje dan op de grond zitten en denken: ohjee, het vogeltje kan niet vliegen daar zal wel iets mis mee zijn en brengen het diertje dan ten onrechte naar ons.'

Om te zorgen dat er niet onnodig veel vogeltjes de komende tijd naar De Wulp worden gebracht, heeft Sharon daarom nog wel een advies. 'Als je een vogeltje ziet en je denkt dat er misschien iets is, neem dan eerst contact op met De Wulp of de lokale dierenambulance. Dan kan er vaak al via de telefoon worden bepaald of hulp aan het diertje echt nodig is.

