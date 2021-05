Mohammed Hamdi stapt op bij ADO Den Haag: 'Degradatie enorme teleurstelling'

Mohammed Hamdi stopt per direct bij ADO Den Haag. Hij was algemeen directeur bij de net gedegradeerde Haagse club. De 37-jarige Hamdi denkt dat er geen toekomst voor hem is wanneer er een nieuwe eigenaar komt.

Onder Hamdi, die in augustus 2019 werd aangesteld door de Chinese eigenaar United Vansen, wist ADO geen successen te boeken. Bestuurlijk en financieel kwam ADO in zwaar weer en sportief gezien wist de Haagse ploeg zich niet te handhaven in de eredivisie. De Raad van Commissarissen van ADO heeft Edwin Reijntjes aangesteld als interim-directeur.

'Onze sportieve missie met het eerste elftal is niet geslaagd. De degradatie is voor eenieder, maar zeker ook voor mij, een enorme teleurstelling', schrijft Hamdi in een verklaring. 'Met mijn vertrek wil ik (financiële) ruimte bieden aan de club en een nieuwe aandeelhouder om met een nieuwe CEO te bouwen aan een toekomstig, succesvol team op het veld.' Ook bedankt Hamdi de supporters en sponsoren die de club steunen in moeilijke tijden.

Raad van Commissarissen respecteert besluit

'Wij respecteren het besluit van Mohammed en danken hem voor zijn enorme inzet voor de club in de afgelopen jaren', zegt Frans van Steenis, voorzitter van de Raad van Commissarissen. Van Steenis noemt het een 'geruststelling' dat Reijntjes tijdelijk het roer over neemt en 'voor continuïteit kan zorgen in deze bijzondere tijd'.

