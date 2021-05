Gezin met baby van dak gered bij brand in winkel, brand aangestoken

De brand werd rond 00.30 uur ontdekt in de printshop. Omdat de brand toen al vrij groot bleek, werden meerdere hulpdiensten gealarmeerd. Buurtbewoners werden wakker van het glasgerinkel. 'Een buurman heeft het gezien', vertelt een emotionele bewoonster. 'Hij werd van het glasgerinkel wakker en zag twee jongens. Ze hadden jerrycans bij zich en gingen naar binnen. Hij heeft eerst 112 gebeld en onderwijl liep hij naar buiten, maar ondertussen stond het al in lichterlaaie. Wat wil je, twee jerrycans benzine. Dat fikt wel. Er zijn hier overal woningen. Wat bezielt je.'

De politie heeft bevestigd dat de brand is aangestoken, maar onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in de woning in de wijk Benoordenhout. Door de brand vluchtte een gezin met een klein kindje naar het dak van het gebouw. Het gezin is door een hoogwerker van de brandweer gered. In totaal zijn er vijf mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze volgens de brandweer veel rook hebben ingeademd.

Net huis gekocht en kinderkamer geverfd

Een overbuurvrouw van het pand weet dat er twee jonge mensen boven de winkel wonen. 'Ze hebben dit huis pas geleden gekocht, de babykamer was net afgeverfd', vertelt de emotionele buurvrouw. Het gezin met het jonge kindje heeft via de achterkant het pand weten te ontvluchten en zo het dak kunnen bereiken. 'Ik heb begrepen dat het goed met ze gaat', zegt de buurvrouw. 'Jezus, ik woon hier al 23 jaar. Het is hier een woonbuurtje, een dorp hier in de stad. Het is zo naar, ik vergeet die vlammen nooit meer.'

De brandweer had de brand rond 01.30 uur onder controle. In totaal zijn er zes huizen ontruimd. Volgens de woordvoerder kunnen de bewoners van tenminste twee woningen voorlopig niet terugkeren.