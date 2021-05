Koningin Máxima 50 jaar: 'Dat feest halen we nog wel in'

'Dat halen we nog wel in', zei de koningin al eerder. 'We zullen wachten tot betere tijden. Je wilt het natuurlijk met zoveel mogelijk vrienden en familie vieren, maar dat kan natuurlijk niet', zei Máxima dinsdag in de Keukenhof in Lisse, bij een bijeenkomst over muziekonderwijs op basisscholen in de regio's Zuid-Holland en Zeeland.

Wat de koningin gaat doen op haar verjaardag laat Máxima afhangen van het weer. 'Het belangrijkste is dat ik ouder mag worden en dat ik gezond ben', aldus Máxima. De koningin vierde vorige week al haar verjaardag. Dit deed ze met een tour door Nederland om ervoor te zorgen dat steeds meer basisscholieren structureel muziekonderwijs krijgen. Koningin Máxima zet zich hier, als erevoorzitter van de stichting Meer Muziek in de Klas, al jaren voor in.

Dankbaar voor tijd met gezin in coronatijd

Matthijs van Nieuwkerk mocht de koningin ter ere van haar verjaardag interviewen. In dit interview vertelde Máxima dat ze blij is dat ze door corona iets minder hoefde te reizen. 'ik reisde te veel, ik ben stiekem een beetje blij dat ik minder moet reizen', vertelt de koningin. 'Zeker nu er ook twee kinderen uit huis gaan. Dat ik die tijd heb gehad met ze, daarvoor ben ik echt zo dankbaar', aldus koningin Máxima.

De koningin in gesprek met Matthijs van Nieuwkerk ter ere van haar verjaardag | Foto: ANP

Máxima bezoekt het Keukenhof voor de ondertekening van het muziekakkoord | Foto: ANP

De koning maakte voor de verjaardag van Máxima een foto | Foto: Koning Willem-Alexander

De koningin bezoekt de High Tech Campus tijdens Koningsdag | Foto: ANP