Ramkraak op juwelier in Poeldijk: 'Blijf van mijn spullen, blijf van mijn leven'

Eigenaar Chris van Waes van de gelijknamige juwelier aan de Jan Barendselaan in Poeldijk is al de hele ochtend 'puin aan het ruimen' nadat er vannacht in zijn winkel een ramkraak plaatsvond. 'De ravage is verschrikkelijk.'

Van Waes werd vannacht rond 03.20 wakker gebeld door zijn buurman, die naast de juwelier woont. 'Zij werden wakker van een enorme knal. De inbrekers hebben namelijk een stalen afvalcontainer tegen de winkel gezet en zijn vervolgens met een gestolen auto - dat weet ik van de politie - de winkel ingereden.'

De omwonenden belden naast de eigenaar ook direct 112 en de politie was dan ook snel ter plaatse. 'Wat ze hebben meegenomen, valt te verwaarlozen', zegt Van Waes enigszins opgelucht. 'Eigenlijk liggen al sierraden 's nachts in de kluizen. Maar de schade is flink. Gelukkig heb ik hele lieve mensen die vanochtend direct gekomen zijn om puin te ruimen.'

Geen aanhoudingen

Van Waes is de schrik nog niet te boven. 'En ik ben ook boos. Blijf van mijn spullen én van mijn leven, dat is wat ik voel. Dit ís mijn leven, al 19 jaar lang runnen we deze zaak met veel passie.' Daarnaast is de eigenaar ook strijdvaardig. 'Ik laat me hierdoor niet klein krijgen. Maandag en dinsdag zijn we altijd gesloten en we gaan deze dagen gebruiken om alles zo goed mogelijk te repareren, zodat we woensdag gewoon open kunnen gaan.'

Tot zover bekend is er nog niemand aangehouden na aanleiding van de ramkraak.

