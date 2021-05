Coronavirus: Bijna 5400 nieuwe gevallen gemeld

Afgelopen week recordaantal vaccinaties

Bijna een miljoen mensen zijn vorige week gevaccineerd tegen het coronavirus. Van maandag 10 tot en met zondag 16 mei zijn 986.433 prikken gezet, blijkt uit de wekelijkse update van het RIVM. Niet eerder waren er in één week zo veel vaccinaties.

In de week van 5 tot en met 11 april waren 919.926 mensen gevaccineerd.

5396 nieuwe coronagevallen, cijfer hoog door eerdere storing

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 5396 positieve coronatests geregistreerd bij het RIVM. Dat cijfer valt nu hoog uit, doordat in de voorgaande dag minder meldingen konden worden doorgegeven door een technische storing.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu telde maandag 2877 nieuwe positieve tests. Dat opvallend lage aantal kwam echter door een computerprobleem bij de GGD. Het RIVM kon hierdoor niet alle meldingen ontvangen. Volgens het RIVM zijn de ontbrekende aantallen van maandag opgenomen in het dagcijfer van dinsdag.

Het gemiddeld aantal coronagevallen neemt al weken gestaag af. In totaal werden afgelopen woensdag tot en met dinsdag 35.142 mensen positief getest. Dat komt neer op gemiddeld 5020 over de afgelopen zeven dagen. In de week daarvoor waren het er nog meer dan 49.000 op weekbasis.

Moskee Imam Malik in Leiden dicht vanwege coronabesmettingen

Moskee Imam Malik in Leiden-Noord is twee weken dicht. Het bestuur van het Islamitische centrum Imam Malik waarschuwt voor snel oplopende coronabesmettingen in de achterban. Zelf zit het dagelijks bestuur sinds zondag in quarantaine thuis, meldt mediapartner Sleutelstad.

De GGD nam eind vorige week contact op met het Islamitische centrum omdat de moskee besmette bezoekers bleek te hebben gehad. In het vrijdaggebed is dit direct besproken en zijn de mensen direct opgeroepen zich te laten testen bij milde klachten. Ook zijn de mensen die buiten de familie Suikerfeest hebben gevierd opgeroepen om uit voorzorg de komende week thuis te blijven. Het bestuur maakte zich namelijk ernstige zorgen dat hele families bij elkaar op bezoek zijn geweest om het einde van de Ramadan te vieren.

De bestuursleden en vrijwilligers hebben afgelopen week gepeild hoe het zit bij de gemeenschap. Het lijkt erop dat er een grote uitbraak is. 'We hoorden dat een aantal mensen ziek was. De GGD bleek nog niet op de hoogte van die besmettingen', vertelt woordvoerder Abdelhammid Bouzzit. Het moskeebestuur probeert de uitbraak tegen te gaan door snel te reageren op dit soort situaties. Tot nu toe bleven corona-uitbraken in de Leids-islamitische gemeenschap ook uit. 'Er mogen versoepelingen zijn, corona is nog niet voorbij. Daar moet iedereen zich bewust van zijn.'

Moskee El Malik in Leiden | Foto: ANP

Verplichte coronatest voor reizigers blijft gelden

Iedereen die vanuit een risicogebied naar Nederland wil reizen, moet voor vertrek een negatieve uitslag van een coronatest en een sneltest laten zien. Deze verplichting blijft gelden. Dit heeft het gerechtshof in Den Haag dinsdag bepaald.

Actiegroep Viruswaarheid eiste in een kort geding dat de verplichting zou worden verboden, maar het gerechtshof wees dat af, net als de rechtbank dit al eerder deed.

Centrale Bibliotheek Den Haag klaar voor heropening

De medewerkers van de Centrale Bibliotheek in Den Haag staan te trappelen om weer open te gaan. Donderdag 20 mei, een dag later dan de andere versoepelingen, mogen ze weer beperkt open. 'We mogen maar een beperkt aantal mensen per vierkante meters ontvangen, dus in totaal kunnen we ongeveer 250 mensen ontvangen', vertelt directeur Paul Broekhoff.

De plekken zijn vooral bedoeld voor studenten die hier in alle rust willen leren. 'Mensen kunnen vanaf donderdag weer boeken afhalen bij ons', legt Broekhoff uit in West Wordt Wakker. 'Vanaf half december waren we echt dicht. Nu kunnen we voorzichtig weer wat doen. Vandaar dat de plekken nu voor studenten zijn en niet voor mensen die alleen komen om hun boek te lezen. Wel moeten ze van te voren online reserveren.'

'Sportscholen en sekswerkers zijn intiemer dan eten in restaurant'

De mogelijkheden voor de horeca worden vanaf woensdag verruimd. Zo mogen de terrassen al om 6.00 uur open. Anton de Wilde, voorzitter van de KHN Krimpenerwaard, zet zijn vraagtekens bij deze versoepeling. 'Ik heb er een aantal dagen over nagedacht, maar ik heb de logica nog niet ontdekt. Natuurlijk is de terrasverruiming welkom. Maar waarom 6 uur 's ochtends? Het lijkt wel of ze in Den Haag hebben gedacht dat ze zo de horeca wat geven, maar dan komt er toch niemand. Ik zie er dan ook de meerwaarde totaal niet van in.'

Ook mogen de terrassen langer openblijven, namelijk tot 20.00 uur. 'Elke verruiming is uiteraard welkom', legt de ondernemers uit. 'Maar we zien andere versoepelingen, zoals in de sportschool en de sekswerkers. Dat is veel intiemer dan binnen aan een tafeltje eten. Het is spijtig dat er zo'n beleid wordt neergelegd en dat we weer weken moeten wachten op de volgende versoepelingen.'

Weekcijfers RIVM: aantal coronagevallen daalt tot onder de 40.000

Het aantal nieuwe coronagevallen in Nederland daalt snel. In de afgelopen zeven dagen zijn waarschijnlijk minder dan 40.000 positieve tests geregistreerd. Het exacte cijfer komt dinsdag van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het RIVM meldde vorige week 47.108 positieve coronatests. Het was voor het eerst in meer dan een maand dat het weekcijfer onder de 50.000 uitkwam. In de zes dagen erna zijn 29.796 nieuwe gevallen gemeld bij het instituut. Dat komt neer op gemiddeld 4966 gevallen per dag. Dat beeld is wel vertekend door een storing, waardoor het dagcijfer van maandag lager uitviel dan gebruikelijk. Die meldingen worden in de komende dagen alsnog doorgevoerd, maar ook voor die storing ging de lijn van het aantal nieuwe gevallen naar beneden.

In de wekelijkse update becijfert het RIVM ook hoeveel mensen in de afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Vorige week ging het om 1379 nieuwe ziekenhuisopnames, van wie 304 op een intensive care kwamen te liggen. Dat was fors minder dan in de week ervoor, en die daling lijkt zich door te zetten.

'Nederlandse economie waarschijnlijk weer in recessie beland'

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar waarschijnlijk opnieuw in een recessie beland. Althans dat is in doorsnee de verwachting van economen gepolst door persbureau Bloomberg. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt dinsdag met een eerste raming over hoe de Nederlandse economie het afgelopen kwartaal precies gepresteerd heeft.

De kenners gaan uit van een krimp van het Nederlandse bbp met 0,5 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. In het slotkwartaal van 2020 was volgens de laatste cijfers nog sprake van een economische neergang met 0,1 procent. Met twee kwartalen van krimp op rij zou technisch gezien sprake zijn van een recessie.

Wat zeker is, is dat de coronamaatregelen in de eerste maanden van dit jaar flink op de economie drukten. Bijvoorbeeld de horeca had hier veel last van. Cafés en restaurants waren immers gedwongen gesloten. Ook golden er veel beperkingen voor winkels. Maar er zijn de laatste tijd ook sectoren die het weer beter doen. De gemiddelde dagproductie van de industrie in Nederland liet bijvoorbeeld recent al weer een groei zien. Ook is het vertrouwen van ondernemers toegenomen en de export is opgeveerd.

Ondernemersvertrouwen voor het eerst sinds corona positief

Het ondernemersvertrouwen is voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis weer voorzichtig positief. Toch zijn veel bedrijfstakken waaronder de horeca en de autohandelaren nog somber gestemd aan het begin van het tweede kwartaal. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in samenwerking met onder meer MKB-Nederland en VNO-NCW.

Het vertrouwen van Nederlandse ondernemers kwam uit op een stand van plus 2,3 tegen min 6 in het kwartaal ervoor. Een positieve stand geeft aan dat er onder ondernemers meer optimisten zijn dan pessimisten. In het tweede kwartaal van 2020 was nog sprake van een historisch dieptepunt van min 37,2.

De horeca was bij de laatste meting net als een kwartaal eerder het somberst gestemd, maar de ondernemers in die sector zijn inmiddels wel een stuk minder pessimistisch dan voorheen. Dat komt volgens het CBS doordat de omzetverwachting en omzetontwikkeling verbeterden. Ondernemers in de bouw zijn voor het derde kwartaal op rij het meest optimistisch.

