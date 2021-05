Coronavirus: 4613 nieuwe coronagevallen, gemiddelde verder omlaag

KHN: verruiming openingstijd terrassen horeca verloopt goed

De verruimde openingstijd voor de terrassen van horecazaken verloopt tot dusver goed, al werkt het weer niet mee. Dat zegt Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Volgens de brancheorganisatie is met die verruiming een vervolgstap richting de heropening van de horeca gezet. Nu is het volgens KHN tijd voor het kabinet om door te pakken en de horeca per 2 juni volledig te heropenen.

Vanaf woensdag mogen horecazaken buiten eten en drinken serveren tussen 6.00 uur en 20.00 uur. In alle gevallen blijven wel de coronaregels van kracht, zoals afstand houden. Volgens KHN is een aantal horecaondernemers om 6.00 uur open gegaan met een ludieke actie.

Extra voorlichting om vaccintwijfelaars te overtuigen

Het ministerie van Volksgezondheid neemt extra stappen om twijfelaars te overtuigen om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Met flyers in verschillende talen, filmpjes in wachtkamers bij huisartsen en in ziekenhuizen en voorlichtingsbijeenkomsten hoopt het ministerie twijfelaars over de streep te trekken.

De voorlichtingspakketten gaan woensdag al naar 1750 huisartsenpraktijken, apotheken en ziekenhuizen. Volgende week komen daar nog 3600 locaties bij. De voorlichtingsbijeenkomsten worden gegeven door personen die een belangrijke rol in hun gemeenschap spelen. De eerste bijeenkomsten worden aan het einde van de week gehouden.

Het streven van de overheid is dat uiteindelijk 85 procent van de Nederlanders zich laat inenten tegen corona. Maar volgens de cijfers op het coronadashboard ligt de vaccinatiebereidheid momenteel op 72 procent. Onder de oudste Nederlanders is de bereidheid het hoogst, boven de 90 procent. Hoe jonger, hoe minder mensen aangeven zich te willen laten prikken. In de groep van 16 tot 39 jaar wil 65 procent zich laten vaccineren.

4613 nieuwe coronagevallen, gemiddelde verder omlaag

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 4613 nieuwe coronagevallen doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit betekent dat de uitbraak verder afneemt.

In de afgelopen zeven dagen zijn 33.354 positieve tests gemeld. Dat komt neer op gemiddeld 4765 nieuwe gevallen per dag. Dat is het laagste niveau sinds 11 maart. Het gemiddelde daalt voor de tiende achtereenvolgende dag.

Zaterdag extra Catshuisoverleg over verdere opening voortgezet onderwijs

Het kabinet buigt zich dit weekend over de vraag of het voortgezet onderwijs weer helemaal open kan, zonder dat leerlingen 1,5 meter afstand hoeven te bewaren. Dat zei coronaminister Hugo de Jonge woensdag. Leerlingen in het voortgezet onderwijs krijgen nu nog beperkt fysiek les. Alleen voor eindexamenleerlingen zijn de beperkingen van de baan, de andere scholieren kunnen nog maar beperkt naar school.

Aan het Outbreak Management Team (OMT) is gevraagd of op middelbare scholen, en onder welke voorwaarden, de geldende restricties kunnen worden opgeheven. Dat advies ligt er waarschijnlijk einde van de week, zodat dit zaterdag kan worden gesproken.

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen met 147 gedaald

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen daalt steeds sneller. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) noteerde woensdag een afname van 147 patiënten in 24 uur. Dat is de grootste daling sinds 1 januari.

In totaal liggen nu nog 2002 mensen in het ziekenhuis met corona, waarvan de meesten op verpleegafdelingen. Op de intensive cares zijn nu nog 637 coronapatiënten opgenomen, 9 minder dan gisteren.

Ziekenhuisbedden en -personeel krijgen door het vrijkomen van bedden weer meer tijd voor andere patiënten. Wel wordt nog altijd een deel van de reguliere zorg uitgesteld en moet de komende tijd een stuwmeer aan uitgestelde behandelingen worden weggewerkt.

IJsland niet meer in actie op songfestival na coronabesmetting

IJsland komt niet meer in actie op het Eurovisiesongfestival. Na de positieve coronatest van een bandlid heeft de groep de besloten zich terug te trekken. Het liedje doet nog wel mee in de zangcompetitie, heeft de European Broadcasting Union (EBU) bekendgemaakt.

Alle andere bandleden werden woensdag wel negatief getest, maar de delegatie zegt alleen voltallig het podium te willen betreden. Tijdens de tweede halve finale donderdagavond wordt een opname van hun tweede repetitie op 13 mei gebruikt. Als IJsland doorgaat naar de finale, zal ook daar zaterdag die back-up tape worden ingezet.

Ruim 113.000 bedrijven vragen coronasteun aan voor vaste lasten

In het eerste kwartaal van dit jaar hebben ruim 113.000 bedrijven vanwege de coronacrisis een vergoeding voor hun vaste lasten aangevraagd. Dit meldt staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken).

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is bedoeld voor bijvoorbeeld kroegen, restaurants en kledingwinkels die door de lockdown maatregelen nauwelijks omzet maakten. Met deze regeling krijgen ze een flink deel van hun vaste lasten vergoed. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de huur en de internetrekening.

Ruim 91.000 aanvragen zijn tot nu toe goedgekeurd. Hierbij is een bedrag van 2 miljard euro voor deze periode toegekend. Inmiddels is 97 procent van de aanvragen afgehandeld. In totaal zijn er ruim 11.000 aanvragen afgekeurd of ingetrokken omdat ze niet aan de voorwaarden voldeden.

Versoepelingen: 'Gaan we terug naar waar we ooit waren?'

Sportscholen, binnenzwembaden en pretparken mogen hun deuren weer openen voor bezoekers. Wel met beperkte aantallen en met inachtneming van coronaregels zoals afstand houden. De ondernemers zijn blij met het licht aan het einde van de tunnel, want de afgelopen maanden waren voor velen een ellendige periode. 'Je staat met je rug tegen de muur', omschrijft Marianne Houweling van Indoor trampolinepark TRIXS in Leiderdorp de afgelopen vijf maanden.

Binnen sporten is vanaf 19 mei weer mogelijk | Foto: Omroep West

Kabinet stak vorig jaar bijna 9 miljoen euro in coronacampagnes

Het kabinet heeft vorig jaar bijna 9 miljoen euro uitgetrokken voor coronaspotjes op televisie, radio en online. De campagne 'Alleen samen krijgen we corona onder controle' was de duurste overheidscampagne van afgelopen jaar.

In de evaluatie staat dat 2020 een 'atypisch campagnejaar' was, met de noodzaak tot 'hoge mediabestedingen'.

De campagneborden zijn overal in de stad te zien | Foto: ANP

Heel weinig besmettingen personeel Ahoy, pers en delegaties bij songfestival

Van alle 20.000 coronatesten die zijn afgenomen onder het personeel van Rotterdam Ahoy, alle journalisten en landendelegaties om Ahoy binnen te mogen voor het Eurovisie Songfestival waren er tien testen positief.

'Geen van de besmettingen hebben binnen Ahoy plaatsgevonden, dus het strenge testregime werkt tot nu toe goed', vindt uitvoerend producent van het songfestival Sietse Bakker.

Drie keer minder ov-reizen dan normaal tijdens coronacrisis

Sinds de eerste lockdown in maart vorig jaar gebruikten Nederlanders drie keer minder het openbaar vervoer dan de periode voor corona. Dit blijkt uit cijfers van ov-chipkaartbedrijf Translink.

De ov-bedrijven noteerden vanaf het begin van de coronacrisis in totaal bijna 570 miljoen check-ins. Voor de coronacrisis, in normale tijden, waren dat er zo'n 1,47 miljard geweest. Door deze afname hebben de vervoersbedrijven flinke omzetverliezen gemaakt. De vervoerders hopen dat passagiers weer meer gebruik gaan maken van het ov omdat niet-essentiële reizen vanaf woensdag weer zijn toegestaan.

De NS moet de aankomende vier jaar bijna anderhalf miljard euro besparen: 'De prijs van een treinkaartje mag wat ons betreft niet stijgen door de coronacrisis', vertelt een woordvoerder van de NS.

Nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen gaan in

Vanaf woensdag gaan de nieuwe versoepelingen van de coronamaatregeling in. De terrassen mogen langer open, mensen mogen weer naar sportscholen en zwembaden mogen weer open. Ook mogen de zogenoemde doorstroomlocaties, zoals pretparken, weer mensen ontvangen en mogen de sekswerkers weer aan de slag. Daarnaast worden muziek- en danslessen weer binnen mogelijk.

Het is de tweede stap van het openingsplan van het kabinet, die vorige week werd aangekondigd. Het kabinet hield vorige week nog een slag om de arm. Alleen als de coronacijfers en de ziekenhuisbezetting genoeg zouden dalen konden de de versoepelingen doorgaan.

Bibliotheken maakten in eerste instantie geen deel uit van de versoepelingen van deze week. Op aandringen van de Tweede Kamer gaan die deze week toch ook open. Omdat deze stap pas later in gang werd gezet moeten de bibliotheken wel een dagje langer geduld hebben.

De terrassen mogen vanaf woensdag van 06:00 uur tot 20:00 uur open | Foto: Omroep West

Rode kruis gaat arbeidsmigranten voorlichten over corona

Het Rode Kruis begint een voorlichtingscampagne om mensen die niet of nauwelijks Nederlands spreken beter te informeren over corona, dit doen ze in zes talen. Het gaat om informatie over testen, vaccins en preventie die is in eerste instantie bedoeld voor arbeidsmigranten, vluchtelingen en migranten zonder papieren. Uit onderzoek van het Rode Kruis blijkt dat mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal extra kwetsbaar zijn tijdens deze coronapandemie.

'Iedereen in Nederland heeft recht op een vaccin. Maar niet iedereen krijgt dezelfde informatie. Op deze manier proberen we betrouwbare informatie toegankelijk te maken voor alle mensen', zegt Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis Nederland. Het Rode Kruis gaat niet alleen voorlichting geven maar ook ondersteuning bieden op veel vaccinatie- en testlocaties.

De informatie komt op speciale pagina's van het Rode Kruis in het Engels, Portugees, Arabisch, Chinees, Turks en Pools. op deze pagina's staan ook nummers van WhatsApp-hulplijnen in deze talen. Via de mobiele telefoon kunnen mensen die informatie makkelijk aan elkaar doorgeven.

