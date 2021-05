Coronavirus: Rode kruis gaat anderstaligen voorlichten

De aangekondigde versoepelingen gaan door, zo heeft het kabinet maandagmiddag besloten. Vanaf vandaag mogen de sportscholen weer open en kunnen we langer naar het terras. Volg het laatste nieuws rond het coronavirus in ons corona-overzicht van woensdag 19 mei.

Rode kruis gaat arbeidsmigranten voorlichten over corona

Het Rode Kruis begint een voorlichtingscampagne om mensen die niet of nauwelijks Nederlands spreken beter te informeren over corona, dit doen ze in zes talen. Het gaat om informatie over testen, vaccins en preventie die is in eerste instantie bedoeld voor arbeidsmigranten, vluchtelingen en migranten zonder papieren. Uit onderzoek van het Rode Kruis blijkt dat mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal extra kwetsbaar zijn tijdens deze coronapandemie.

'Iedereen in Nederland heeft recht op een vaccin. Maar niet iedereen krijgt dezelfde informatie. Op deze manier proberen we betrouwbare informatie toegankelijk te maken voor alle mensen', zegt Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis Nederland. Het Rode Kruis gaat niet alleen voorlichting geven maar ook ondersteuning bieden op veel vaccinatie- en testlocaties.

De informatie komt op speciale pagina's van het Rode Kruis in het Engels, Portugees, Arabisch, Chinees, Turks en Pools. op deze pagina's staan ook nummers van WhatsApp-hulplijnen in deze talen. Via de mobiele telefoon kunnen mensen die informatie makkelijk aan elkaar doorgeven.

Coronakaart

Check hier hoeveel besmettingen er zijn in jouw gemeente.