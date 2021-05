Coronavirus: Mensen in risicogroep vragen zich af waar prikuitnodiging blijft

Mensen in risicogroep vragen zich af waar prikuitnodiging blijft

Mensen met een medische indicatie die nog geen uitnodiging voor een coronaprik hebben gekregen zijn in verwarring, blijkt uit een rondgang langs patiëntenorganisaties. Donderdag meldde het RIVM dat zo'n 10 procent van de groep mensen met een medische indicatie deze week nog wachtte op een uitnodiging. 'Mensen vragen zich af of ze vergeten zijn', aldus directeur van de Harteraad Anke Vervoord.

In de tussentijd hebben ook gezonde vijftigers al de kans om een afspraak te maken. Daartoe is besloten om het vaccinatietempo hoog te houden. Momenteel mogen mensen die zijn geboren in 1966 een afspraak maken. Vervoord: 'Dus dan vragen mensen zich af: waarom heeft mijn relatief gezonde man al wel een uitnodiging en ik nog niet?'

Weekgemiddelde coronagevallen verder gedaald

Het gemiddeld aantal nieuwe coronagevallen van de afgelopen week is donderdag gedaald tot 4567, het laagste aantal sinds 9 maart .Het weekgemiddelde daalt hiermee voor de elfde dag op rij. In de afgelopen zeven dagen zijn 31.970 positieve tests gemeld.

Kamer wil bijna unaniem gratis coronatests voor de zomervakantie

De Tweede Kamer wil vrijwel unaniem dat mensen deze zomer gratis een test naar keuze kunnen laten doen om met vakantie te kunnen. Het kabinet is van mening dat vakantiegangers zelf hun test moeten betalen, maar op de Partij voor de Dieren na is geen enkele Kamerfractie het daarmee eens.

In een motie die donderdag werd aangenomen, wordt het kabinet gevraagd te kijken hoe mensen een gratis test kunnen krijgen voor hun zogenoemde digitaal groen certificaat van de Europese Unie. Met zo'n certificaat kunnen mensen aantonen dat ze negatief getest zijn op het virus, gevaccineerd zijn of al besmet zijn geweest met het virus. Het idee is dat deze groep geen nieuwe besmettingen zal veroorzaken op vakantie in de EU.

Opnieuw forse daling van aantal coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is opnieuw fors gedaald. Ziekenhuizen behandelen momenteel 1899 mensen vanwege Covid-19. Dat zijn er 103 minder dan op woensdag en 250 minder dan op dinsdag.

Het is het laagste aantal opgenomen patiënten sinds 13 maart. Op 17 maart lagen er voor het laatst minder dan 2000 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Verpleegafdelingen behandelen nu 1278 coronapatiënten, het laagste aantal sinds 13 december. Dit zijn er 87 minder dan op woensdag en 225 minder dan op dinsdag. Het aantal patiënten op de intensive cares daalde voor de vijftiende dag op rij. Op die kamers zijn nu 621 bedden bezet, zestien minder dan op woensdag.

Goedgekeurde coronavaccins werken tegen alle varianten

Alle coronavaccins die tot dusver goedgekeurd zijn, werken goed tegen alle bekende varianten van het coronavirus. Dus ook tegen de variant die momenteel veel rondgaat in India. Dit meldt een van de directeuren van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties.

'Het aantal nieuwe coronagevallen in Europa is in de afgelopen maand met 60 procent gedaald,' zegt Hans Kluge. De Belgische arts zit namens Europa in het bestuur van de WHO. 'Maar deze vooruitgang is kwetsbaar. We zijn eerder in deze situatie geweest. Laten we niet dezelfde fouten maken als vorig jaar. Daardoor kon het coronavirus weer de kop opsteken en kregen het zorgstelsel, de gemeenschap en de economie de volle laag.'

Mensen uit 1966 kunnen afspraak maken voor coronavaccinatie

Mensen die in 1966 zijn geboren zijn aan de beurt voor vaccinatie tegen het coronavirus. Ze kunnen online een afspraak maken voor de prik. Deze groep krijgt het vaccin van Pfizer/BioNTech of dat van Moderna.

Volgens de planning komt vrijdag voor ruim 250.000 mensen een uitnodiging met de post binnen. Vanaf dat moment kunnen de vijftigers die zich willen laten vaccineren ook telefonisch een afspraak maken met de GGD. Dit kan een dag eerder al via www.coronavaccinatie-afspraak.nl.

Zorgautoriteit: druk op ziekenhuizen is nog hoog, maar neemt af

De druk op de ziekenhuiszorg als gevolg van het coronavirus blijft hoog. Het lijkt wel iets af te nemen, schrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een wekelijks rapport.

In vergelijking met vorige week zijn er nu iets meer operatiekamers in gebruik. 26 ziekenhuizen geven nu aan de zogeheten kritiek planbare zorg, zoals kankerbehandelingen, niet volledig volgens planning te kunnen leveren. Dit waren er vorige week nog 28.

Planbare zorg, zoals een knie- heup- of staaroperatie, wordt in ruim 34 procent van de ziekenhuizen niet geleverd. Een week eerder was dit nog 38 procent. Een aantal ziekenhuizen levert deze zorg voor een deel en 2 procent van de ziekenhuizen kan de planbare zorg weer volledig leveren.

Corona-afdeling van een ziekenhuis I Foto ter illustratie: ANP 2020/Rob Engelaar

Prikuitnodigingen voor 170.000 kwetsbare mensen nog niet bezorgd

Omdat te weinig mensen met een medische indicatie een prikafspraak hebben gemaakt, zijn gezonde vijftigers deze week versneld uitgenodigd voor vaccinatie.

Nu blijkt volgens het AD dat een aanzienlijk deel van de medisch kwetsbare groep de vereiste uitnodigingsbrief niet heeft gehad. Zo'n 170.000 brieven waren begin deze week nog niet bezorgd.

Dat bevestigt René den Otter van DMDR, het bedrijf dat de uitnodigingen namens het RIVM verstuurt. 'De laatste 10 procent van de 1,64 miljoen brieven wordt deze week verwerkt en zal uiterlijk zaterdag worden bezorgd', aldus den Otter.

TVL wordt maand later uitbetaald, forse tegenvaller voor veel bedrijven

Dinsdag verscheen het bericht dat de TVL een maand later wordt uitbetaald. 'Het zijn weer met name de horeca, horecagroothandel en de evenementen- en cultuursector die het hardst getroffen dreigen te worden', zegt Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemend Nederland (ONL).

Voor veel ondernemers is uitstel van de betaling van de tegemoetkoming vaste lasten, TVL, een forse tegenvaller. Ze hadden al weinig reserves en moeten ook nog eens vakantiegeld uitbetalen. 'Er blijft amper geld over om de boel straks weer helemaal open te gooien', zeggen ondernemersvereniging ONL en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) tegen BNR.

