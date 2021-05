Coronavirus: Den Haag verruimt de TONK-regeling

Van Engelshoven: theaters gaan 'zo snel mogelijk' weer open

De theaters, bioscopen en podia gaan 'zo snel mogelijk' weer open. Dat stelt demissionair cultuurminister Ingrid van Engelshoven vrijdag als reactie op diverse brandbrieven van de cultuursector. 'Het pleidooi van deze mensen is een warme steun in de rug', aldus de bewindsvrouw. De theaters, musea en bioscopen vinden het onverklaarbaar dat alle winkels weer open zijn en sekswerkers weer mogen werken, terwijl de theaters en bioscopen nog steeds dicht zijn. De culturele instellingen hebben een strikt coronaprotocol. In de periode dat de podia en theaters open waren, is er geen enkele besmetting geregistreerd.

'Cultuur is essentieel', beklemtoont Van Engelshoven. 'Iedereen snapt dat het openingsplan een ingewikkelde puzzel is om te leggen.' Een concrete datum voor de heropening van bioscopen en theaters noemt ze niet: 'Zo snel als het kan.' Een vergelijking met de sekswerkers, waar volgens critici aanzienlijk meer risico op coronabesmettingen bestaat, vindt Van Engelshoven 'ongemakkelijk. Daar schieten we niets mee op. We moeten niet elkaar langs de meetlat leggen: zij wel en wij niet.'

Den Haag verruimt de TONK-regeling

Haagse inwoners die door corona minder inkomsten hebben kunnen makkelijker een eenmalige bijdrage aanvragen. De tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) wordt vanaf 25 mei verruimd.

De TONK kan sinds 15 maart aangevraagd worden door alle Haagse inwoners die een forse daling in inkomen hebben door de coronamaatregelen en bijvoorbeeld moeite hebben met het betalen van hun woonlasten. Inmiddels hebben ruim 1000 Hagenaars een aanvraag ingediend.

Haagse inwoners met een inkomensdaling van 15 procent door de coronacrisis komen in aanmerking voor de TONK, eerst gold dit alleen voor een inkomensdaling van 25 procent. Daarnaast komen er meer bedragen voor de TONK. Afhankelijk van de situatie van de aanvrager bedraagt de hoogte van de regeling eenmalig €750, €1500, €2250 of €3000 euro. De laatse twee bedragen zijn toegevoegd om Haagse inwoners met zeer hoge woonkosten beter te helpen. Dit bedrag hangt af van gezinssamenstelling, netto-inkomen en de woonlasten.

De verruiming gaat in met terugwerkende kracht. Inwoners die TONK voor 25 mei hebben aangevraagd en na de nieuwe berekening toch in aanmerking komen voor TONK of als de TONK hoger uitvalt, ontvangen hierover een brief.

Na vaccinatie minder bereidheid om coronaregels na te leven

De animo van mensen om zich te laten vaccineren blijft groot. Wel is een deel van hen na vaccinatie minder bereid zich te houden aan coronaregels zoals het houden van 1,5 meter afstand en het samenkomen met een beperkt aantal mensen.

Dat komt naar voren uit onderzoek door het RIVM in samenwerking met GGD GHOR en de GGD'en onder ruim 55.000 deelnemers. Volgens de studie is de vaccinatiebereidheid onder de Nederlanders onverminderd hoog, maar zijn er wel verschillen tussen de vaccins. Pfizer en Moderna scoren het hoogst. Respectievelijk 81 procent en 74 procent zou zich daarmee laten vaccineren als ze nu een uitnodiging zouden ontvangen. Daarna volgen het vaccin van Janssen (66 procent) en AstraZeneca (53 procent). Deelnemers aan het onderzoek denken dat Pfizer en Moderna het meest effectief zijn en de minste bijwerkingen hebben. In werkelijkheid is de bescherming tegen ernstige ziekte na een Covid-infectie van alle vaccins ongeveer gelijk (boven de 85 procent effectiviteit), aldus het RIVM.

Daartegenover staat dat een deel van de deelnemers aan het onderzoek na vaccinatie minder bereid is zich aan de maatregelen te houden. Zo verwacht 34 procent de regel van het houden van afstand minder goed na te leven en denkt 40 procent zich niet meer zo strikt te houden aan de regels voor groepsgrootte. Ook verwacht 18 procent zich na vaccinatie minder te laten testen bij klachten. 91 procent is wel van plan net zo vaak de handen te wassen als voor de prik.

Aantal coronagevallen voor de 250e dag op rij boven alarmniveau

De kans is groot dat Nederland vrijdag voor de 250e achtereenvolgende dag meer nieuwe coronagevallen heeft dan de zogeheten signaalwaarde. Dat is de grens waarbij alarmbellen afgaan. Die staat op 7 positieve tests per dag op elke 100.000 inwoners. De laatste keer dat Nederland onder die limiet bleef, was op 13 september vorig jaar .

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend had het RIVM 4688 meldingen van positieve tests gekregen. Dat komt neer op 26,9 gevallen per 100.000 Nederlanders. In de afgelopen zeven dagen zijn in totaal bijna 32.000 coronabesmettingen vastgesteld, gemiddeld 26,2 per 100.000 mensen per dag.

Het aantal positieve tests daalt de laatste weken wel snel. Eind april waren er op elke 100.000 Nederlanders zo'n 50 coronagevallen. Maar om weer onder de signaalwaarde te duiken, moet het aantal positieve tests nog veel verder omlaag. De grens ligt bij ongeveer 1222 positieve tests in een etmaal.

'Nederlanders vooral naar fysieke woonwinkels en tuincentra'

Nederlanders zijn sinds de heropening van de winkels vooral meer naar woonwinkels, bouwmarkten en tuincentra gegaan. In die categorieën daalden de uitgaven in webwinkels het hardst, meldt betalingsverwerker Klarna op basis van eigen gegevens. Het Zweedse bedrijf werkt hier samen met ruim 16.000 webshops.

Online-uitgaven bij winkels in de categorieën 'sieraden en accessoires' en 'gezondheid en beauty' stegen juist nadat de winkels weer openden. Volgens Klarna is hierbij sprake van een moederdageffect, want die pieken verdwenen daarna ook weer snel.

Ook gaven Nederlanders meer uit aan elektronica en entertainment via webshops. De betalingsverwerker vermoedt hier een effect vanwege het aankomende EK voetbal.

Drukte in de Mall of the Netherlands | Foto: Omroep West

Tweede prik AstraZeneca kan sneller na de eerste

Mensen die worden ingeënt met het vaccin van AstraZeneca kunnen de tweede prik sneller na de eerste krijgen dan nu het geval is. Momenteel wordt er nog twaalf weken aangehouden, maar dat kan naar minimaal vier. Dat stelt de Gezondheidsraad in een nieuw advies aan minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

De Gezondheidsraad adviseerde eerder twaalf weken aan te houden om twee redenen. Er was weinig vaccin beschikbaar en door twaalf weken tussen de eerste en tweede prik aan te houden, konden er sneller meer mensen een eerste prik krijgen.

Drie maanden langer coronasteun voor bedrijven in nood

Bedrijven die last hebben van de coronacrisis, kunnen ook in het derde kwartaal rekenen op overheidssteun. Dat bevestigen Haagse bronnen aan RTL Nieuws. Belastingschulden die ondernemers in het afgelopen jaar hebben opgebouwd, kunnen ze over vijf jaar uitsmeren.

Vrijdag buigt de ministerraad zich over verlenging van het huidige coronasteunpakket, dat loopt tot eind juni. Werkgeversorganisaties drongen er eerder op aan de steun door te trekken tot het einde van het jaar. Omdat nog onduidelijk is hoe het coronavirus zich komende maanden verder ontwikkelt, verlengt het kabinet het huidige pakket eerst met drie maanden.

Nu de coronamaatregelen in stapjes worden afgebouwd, klimmen getroffen sectoren zoals winkels en horeca langzaam uit het dal. De verwachting is echter dat de economie deze zomer nog niet volledig is hersteld van de coronacrisis. Sommige bedrijven zijn waarschijnlijk nog maanden aangewezen op steun.

