Coronavirus: Ziekenhuisbezetting en weekgemiddelde besmettingen blijven dalen

Weekgemiddelde coronagevallen verder gedaald

Het gemiddeld aantal coronabesmettingen van de afgelopen week is zondag verder gedaald tot het laagste peil sinds 21 februari. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 4036 besmettingen per etmaal. Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn bij het RIVM 3471 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn er 963 minder vergeleken met zondag een week geleden. Ten opzichte van zaterdag nam het aantal positieve tests wel toe, met 268.

Het aantal coronagevallen neemt per week gestaag af. In totaal werden afgelopen maandag tot en met zondag 28.262 mensen positief getest. In de week daarvoor waren het er nog meer dan 38.000 en de week daarvoor ruim 52.500. Het aantal sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met acht. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Zaterdag werden er negentien overlijdens geregistreerd.

Opnieuw minder coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is voor de zesde dag op rij gedaald, blijkt uit de nieuwe cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal liggen er momenteel 1714 coronapatiënten in de ziekenhuizen, 17 minder dan zaterdag.

Op de intensive cares zijn 27 nieuwe patiënten met Covid-19 opgenomen. Het totaal aantal patiënten met Covid-19 op de intensive cares bedraagt zondag 610. Dat zijn er acht meer dan de dag ervoor. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1104 coronapatiënten, 25 minder dan zaterdag. Het afgelopen etmaal werden op de verpleegafdelingen 96 nieuwe patiënten met Covid-19 opgenomen.

1 miljoen prikken niet goed geregistreerd voor Europese coronapas

Nu de EU-landen het eens zijn over de invoering van een Europese coronapas waarmee mensen op reis kunnen, zou het technisch mogelijk zijn om zo'n pas al in juli in te voeren. Maar dan moet wel voor die tijd de registratie van alle vaccinaties bij het RIVM op orde zijn. Op dit moment is er nog sprake van grote achterstanden, erkent ook demissionair minister Hugo de Jonge. Dat meldt Nieuwsuur.

Tot nu toe zijn volgens het RIVM bijvoorbeeld maar iets meer dan de helft van de prikken geregistreerd die door de huisartsen zijn gezet. Van de vaccinaties die in zorginstellingen zijn gezet, is nog minder dan de helft niet in het centrale systeem (CIMS) van het RIVM ingevoerd. In totaal komt dat neer op ongeveer 1 miljoen prikken die wel zijn gezet, maar niet goed zijn geregistreerd bij het RIVM.

Volgens de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) zijn de systemen van de huisartsen inmiddels gekoppeld aan het systeem van het RIVM en worden de gegevens dus automatisch doorgegeven. Maar volgens het RIVM ontbreken ze nog. Waar het dan wel aan ligt is onduidelijk.

Kabinet overweegt volgende stap versoepeling te versnellen

Het kabinet overweegt de volgende stap van de versoepeling van de coronamaatregelen iets te versnellen. De volgende verruiming zou dan ingaan op 5 juni in plaats van 9 juni, melden ingewijden aan het ANP na het Catshuisoverleg zaterdag.

Het zou betekenen dat de horeca en culturele instellingen een paar dagen eerder open mogen dan gepland. Ook zouden huishoudens meer mensen thuis mogen ontvangen, namelijk vier. Of de versnelling er komt hangt af van verdere positieve cijfers over onder meer besmettingen en ziekenhuisopnames.

Het kabinet neemt rond 31 mei een besluit of stap drie van het openingsplan eerder kan ingaan.

Middelbare scholen mogen op 31 mei weer helemaal open

De middelbare scholen mogen op 31 mei weer helemaal open. Dat heeft het kabinet zaterdag besloten na een extra overleg met deskundigen zaterdag op het Catshuis. Het Outbreak Management Team (OMT) heeft positief geadviseerd over de opening. De coronacijfers zijn de afgelopen weken flink verbeterd en in het voortgezet onderwijs kan de 1,5 meterregel losgelaten worden.

Wel moeten de leerlingen twee keer per week een zelftest thuis doen. Ook moeten ze afstand houden tot hun docenten. De meeste middelbare scholieren in het voortgezet onderwijs krijgen momenteel maar een paar dagen per week les. Ze kunnen sinds maart weer voor minstens een dag in de week naar school. Op 7 juni moeten alle scholen weer open zijn.

Opnieuw streep door Herrie op de Prairie

Het festival Herrie op de Prairie in Naaldwijk gaat ook dit jaar niet door vanwege het coronavirus. Dat meldt mediapartner WOS.

Dit betekent dat Herrie op de Prairie voor het tweede jaar op rij niet door zal gaan. 'Zaterdag 3 juli komt te vroeg en verplaatsen naar een latere datum in 2021 is in deze regio ook niet mogelijk', meldt de organisatie.

Herrie op de Pairie in betere tijden | Foto: Organisatie

Minder coronapatiënten in ziekenhuizen voor vijfde dag op rij

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is zaterdag voor de vijfde dag op rij gedaald, blijkt uit de nieuwe cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal worden er momenteel 1731 coronapatiënten in ziekenhuizen behandeld, 91 minder dan vrijdag.

Net zoals vrijdag zijn er 24 nieuwe patiënten met Covid-19 op de intensive care opgenomen. Het totaal aantal patiënten op de ic staat op 602 patiënten, 6 minder dan een dag eerder. Er zijn dus meer patiënten ontslagen, of overleden, dan dat er werden opgenomen.

Ook op de verpleegafdelingen is de leegloop hoger dan de instroom. Er werden in het afgelopen etmaal 139 mensen opgenomen, maar er liggen 85 minder mensen op de verpleegafdelingen dan een dag eerder. Het totaal staat op 1129.

Mensen uit 1967 en 1968 kunnen afspraak coronavaccinatie maken

Mensen die geboren zijn in 1967 en 1968 kunnen vanaf zaterdag online een afspraak maken om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Ze krijgen het Janssen-vaccin en hoeven dus maar een keer gevaccineerd te worden, meldt GGD GHOR.

Eerder zijn zorgmedewerkers van GGZ-instellingen en ziekenhuismedewerkers die direct contact hebben met patiënten al ingeënt met het Janssen-vaccin. De afspraak kan worden gemaakt via www.coronavaccinatie-afspraak.nl. De schriftelijke uitnodiging voor de vaccinatie volgt daarna binnen een paar dagen per post. Ook mensen die eerder al een vaccinatie-oproep kregen maar daar geen gebruik van hebben gemaakt en de prik nu wel willen, kunnen een afspraak maken.

'Basisscholen maken matig gebruik van coronazelftesten'

Op 40 procent van de basisscholen maakt niet al het personeel gebruik van de coronazelftesten die het ministerie van Onderwijs opstuurde. Dat komt naar voren uit een peiling die de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder bijna 700 basisschoolleiders deed.

De zelftesten zijn bedoeld als voorzorgsmaatregel voor de docenten. Het personeel van 32 procent van de scholen gebruikt de zelftesten. Een op de vier ondervraagde scholen zegt tevreden te zijn over de coronazelftesten. Ruim 40 procent zegt niets te merken van het effect van de zelftests.

OM: in 2020 ander type delicten in opmars door coronapandemie

Het aantal door de politie geregistreerde delicten is vorig jaar nauwelijks gedaald, maar door de coronapandemie veranderde wel de aard van de misdrijven. Omdat mensen veel meer thuis waren, nam het aantal woninginbraken met 22 procent af. Daar staat een opvallende groei van de onlinecriminaliteit tegenover. Het aantal gevallen van fraude met onlinehandel en identiteitsfraude steeg in 2020 met meer dan 30 procent.

Het aantal winkeldiefstallen nam vorig jaar af met 17 procent en het aantal gemelde gevallen van zakkenrollerij zelfs met bijna de helft (44 procent). Dat blijkt uit het jaarverslag van het Openbaar Ministerie (OM) dat vrijdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De langdurige sluiting van de horeca had volgens de opstellers van het rapport ook merkbaar effect. Zo was er veel minder uitgaansgeweld: het aantal geregistreerde openlijke geweldplegingen nam met 14 procent af en het aantal mishandelingen met 7 procent.

Huisartsen: nog zien of we tweede AstraZeneca-prik eerder zetten

Hoeveel huisartsen de tweede prik met het AstraZeneca-vaccin eerder gaan zetten dan na twaalf weken, moet nog maar blijken. Dat zegt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Coronaminister Hugo de Jonge maakte vrijdag bekend dat met de GGD'en, ziekenhuizen en huisartsen is afgesproken dat ze de tweede prik zo snel mogelijk toedienen, binnen vier tot twaalf weken.

Alle afspraken voor de tweede coronaprik met AstraZeneca staan al gepland, laat een woordvoerster van de LHV weten. 'Praktijken die dat willen, kunnen de afspraak naar voren halen. Maar het is geen verplichting. Bovendien is het maar de vraag of de leveringen van het vaccin toereikend zijn. Het komt nog steeds in blokjes binnen.'

