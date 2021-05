Omwonenden ANWB-gebouw willen geen 400 woningen en hoogbouw in de buurt

Naast de slagbomen van het hoofdkantoor van de ANWB hangt een spandoek: 'NEE tegen 47 m hoogbouw ANWB. Stop de plannen van de gemeente Wassenaar.' Wethouder Kees Wassenaar (VVD) neemt de petitie van de omwonenden in ontvangst en wordt uitgejouwd: 'U kraamt onzin uit, u bent een verkoper van de gemeente Wassenaar!'

Spandoek bij ANWB-gebouw I Foto: Omroep West

Vijf bewonersbijeenkomsten in een half jaar tijd hebben weinig effect gehad. Omwonenden van het hoofdkantoor, dat er al zestig jaar staat, zijn het niet eens met de plannen. Er komen 425 woningen op het terrein met een bouwhoogte van 47 meter. 'Dat zijn meer dan duizend bewoners', zegt Guy Konings van het actiecomité Herontwikkeling ANWB-Clingendael. 'Dat aantal heeft een enorme impact op de wijk.'

Meerdere belangen

Het actiecomité wil dat er slechts 250 woningen worden gebouwd en ze zijn tegen hoogbouw. 'Dat is naast het mooiste park van Nederland, park Clingendael, volstrekt ongewenst', zegt Konings. In de petitie vraagt het comité om uitstel. Dinsdag stemt de Wassenaarse gemeenteraad over de plannen.

Wethouder Kees Wassenaar kan niets voor de omwonenden doen, zegt hij. 'We hebben een half jaar gepraat. Zolang de bewoners 250 woningen willen, gaan we nooit tot elkaar komen. Participatie betekent niet dat je als bewoner inbreng hebt en dan alleen het resultaat van de bewoners telt. Er spelen meer belangen waar we rekening mee moeten houden.'

Enorm woningtekort

De wethouder doelt op het enorme woningtekort. Er moeten de komende jaren duizenden nieuwe huizen worden gebouwd. Ook Konings snapt dat, maar vindt dat de Haagse wijk Benoordenhout zijn portie al heeft gehad. 'Wij zijn bereid om vijf jaar lang de juridische strijd aan te gaan. Zodat er iets komt waar we trots op zijn.'

De ANWB maakte in september bekend dat het verhuist naar een nieuw te bouwen pand op de locatie van het Koninklijk Conservatorium aan de Juliana van Stolberglaan in Den Haag. De verhuizing vindt naar verwachting in 2024 plaats.

LEES OOK: Verhuizing ANWB leidt tot verbazing in Haagse politiek